Налоговая начинает массовые проверки арендодателей: где в Украине туристическую сферу "возьмут на крючок"
В Украине до 20-30% рынка временного размещения туристов работает в тени, жилье сдают через онлайн-платформы, скрывая реальные доходы, из-за чего бюджеты недополучают значительные средства. Налоговая вместе с общинами вводит новые механизмы контроля, обмен данными и аналитику, чтобы выявить нарушителей и вывести этот сегмент в легальную плоскость.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Согласно сообщению, до 20-30% сегмента временного размещения туристов фактически не платит налоги. Речь идет о ситуации, когда жилье сдается туристам, но официально это не фиксируется. Самые распространенные схемы выглядят так:
- сдача квартир через онлайн-платформы без регистрации деятельности;
- сокрытие реального количества туристов;
- занижение доходов или их полное игнорирование;
- использование льгот, которые фактически не применяются к такому виду деятельности.
В результате услуги предоставляются, деньги получаются, но налоги в бюджет не поступают. Туристический сбор – это один из ключевых доходов местных бюджетов. Когда треть рынка работает в тени, общины теряют значительные ресурсы.
По словам налоговиков, потенциал у регионов есть, но из-за "серой" деятельности он не реализуется. Чтобы изменить ситуацию, ГНС усиливает работу по выявлению таких объектов, в течение следующих 6 месяцев налоговая вместе с громадами будет:
- обмениваться информацией об объектах размещения;
- анализировать рынок и выявлять "серых" игроков;
- искать новых налогоплательщиков;
- контролировать полноту уплаты туристического сбора.
Усиление контроля происходит не случайно, ведь туристический сектор начал восстанавливаться, и государство стремится не потерять эти доходы. Значительная часть бизнеса перешла в онлайн, что усложнило контроль. Именно поэтому теперь акцент делается на аналитике и сотрудничестве с местными властями.
Несмотря на "теневые" схемы, отрасль демонстрирует положительную динамику. В первом квартале 2026 года туристический сбор вырос до 82,2 млн грн – это на 23,6% больше, чем в прошлом году. Наибольшие поступления обеспечили:
- Киев – 17,9 млн грн;
- Львовская область – 16,4 млн грн;
- Ивано-Франковская область – 12,3 млн грн;
- Закарпатская область – 7,5 млн грн.
Отмечается, что это свидетельствует о постепенном восстановлении внутреннего туризма, особенно в западных регионах и столице. Размер сбора зависит от минимальной зарплаты и устанавливается местными советами:
- для украинцев – до 0,5% (примерно до 43 грн за сутки);
- для иностранцев – до 5% (более 400 грн за сутки).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали получать налоговые уведомления-решения (НУР) по налогу на недвижимость. С момента получения НУР владелец недвижимости имеет 60 дней, чтобы уплатить налог. Однако перед оплатой, нужно проверить, чтобы в НУР были правильно указаны объекты недвижимости.
