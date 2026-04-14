Налоговая начинает массовые проверки арендодателей: где в Украине туристическую сферу "возьмут на крючок"

В Украине до 20-30% рынка временного размещения туристов работает в тени, жилье сдают через онлайн-платформы, скрывая реальные доходы, из-за чего бюджеты недополучают значительные средства. Налоговая вместе с общинами вводит новые механизмы контроля, обмен данными и аналитику, чтобы выявить нарушителей и вывести этот сегмент в легальную плоскость.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Согласно сообщению, до 20-30% сегмента временного размещения туристов фактически не платит налоги. Речь идет о ситуации, когда жилье сдается туристам, но официально это не фиксируется. Самые распространенные схемы выглядят так:

сдача квартир через онлайн-платформы без регистрации деятельности;

сокрытие реального количества туристов;

занижение доходов или их полное игнорирование;

использование льгот, которые фактически не применяются к такому виду деятельности.

В результате услуги предоставляются, деньги получаются, но налоги в бюджет не поступают. Туристический сбор – это один из ключевых доходов местных бюджетов. Когда треть рынка работает в тени, общины теряют значительные ресурсы.

По словам налоговиков, потенциал у регионов есть, но из-за "серой" деятельности он не реализуется. Чтобы изменить ситуацию, ГНС усиливает работу по выявлению таких объектов, в течение следующих 6 месяцев налоговая вместе с громадами будет:

обмениваться информацией об объектах размещения;

анализировать рынок и выявлять "серых" игроков;

искать новых налогоплательщиков;

контролировать полноту уплаты туристического сбора.

Усиление контроля происходит не случайно, ведь туристический сектор начал восстанавливаться, и государство стремится не потерять эти доходы. Значительная часть бизнеса перешла в онлайн, что усложнило контроль. Именно поэтому теперь акцент делается на аналитике и сотрудничестве с местными властями.

Несмотря на "теневые" схемы, отрасль демонстрирует положительную динамику. В первом квартале 2026 года туристический сбор вырос до 82,2 млн грн – это на 23,6% больше, чем в прошлом году. Наибольшие поступления обеспечили:

Киев – 17,9 млн грн;

Львовская область – 16,4 млн грн;

Ивано-Франковская область – 12,3 млн грн;

Закарпатская область – 7,5 млн грн.

Отмечается, что это свидетельствует о постепенном восстановлении внутреннего туризма, особенно в западных регионах и столице. Размер сбора зависит от минимальной зарплаты и устанавливается местными советами:

для украинцев – до 0,5% (примерно до 43 грн за сутки);

для иностранцев – до 5% (более 400 грн за сутки).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали получать налоговые уведомления-решения (НУР) по налогу на недвижимость.

