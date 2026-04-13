С украинцев собрали десятки миллионов "налога на отдых": какие регионы заработали больше всего на туристах
В первом квартале 2026 года туристический сбор в Украине вырос до 82,2 млн грн – это на 23,6% больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о восстановлении внутреннего туризма. Наибольшие поступления обеспечили Киев и западные регионы, а полученные средства направляются на развитие общин и социальные нужды.
Об этом пишет Государственная налоговая служба (ГНСУ). Отмечается, что это на 15,7 млн грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда этот показатель составлял 66,5 млн грн.
В процентном измерении рост составил 23,6%, что свидетельствует о постепенном восстановлении туристической активности и адаптации отрасли к новым реалиям. Наибольшие поступления традиционно обеспечили регионы, которые остаются туристическими магнитами даже в сложный период. Среди лидеров:
- Киев – 17,9 млн грн;
- Львовская область – 16,4 млн грн;
- Ивано-Франковская область – 12,3 млн грн;
- Закарпатская область – 7,5 млн грн.
Карпаты, западные области и столица формируют основу туристического потока, что непосредственно влияет на наполнение местных бюджетов. Размер туристического сбора в Украине привязан к минимальной заработной плате по состоянию на 1 января текущего года.
В то же время окончательную ставку устанавливают местные советы. По состоянию на 2026 год действуют следующие пределы:
- для внутреннего туризма до 0,5% от минимальной зарплаты (примерно до 43 грн за сутки);
- для иностранных туристов до 5% (до более 430 грн в сутки).
Такой подход позволяет общинам самостоятельно регулировать туристическую нагрузку и балансировать между привлекательностью для туристов и доходами бюджета. Туристический сбор является важным источником финансирования для местных общин, все поступления остаются на местах и используются для:
- развития инфраструктуры;
- финансирования образования и медицины;
- социальной поддержки населения;
- укрепления безопасности и обороноспособности.
Фактически каждая поездка украинцев или иностранцев помогает общинам поддерживать жизнедеятельность и развиваться даже в сложный период. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году тенденция к росту внутреннего туризма сохранится. Особенно это станет заметно в теплый сезон, когда традиционно активизируются путешествия.
