Циничное мошенничество и шантаж: как спецслужбы РФ выманивают личные данные у родственников пленных военнослужащих

Мошенники используют социальные сети для выманивания персональных данных семей пропавших без вести военнослужащих. Украинцев призывают не доверять подозрительным ресурсам и не оставлять конфиденциальную информацию на неофициальных сайтах, ведь это могут быть спецслужбы РФ.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В условиях войны на информационных фронтах активно разворачиваются попытки манипуляций, нацеленные на наиболее уязвимые категории граждан.

Одной из таких категорий являются семьи украинских военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Мошенники, спекулируя на боли и неопределенности этих семей, активно используют социальные сети, предлагая им помощь в поисках пропавших.

За последнее время количество случаев, когда мошенники обращаются к семьям украинских защитников через социальные сети, значительно возросло. Часто преступники создают специальные телеграм-каналы, чат-боты или веб-сайты, на которых обещают предоставить информацию о местонахождении военнослужащих или предлагают помощь в их освобождении. Однако эти ресурсы созданы не для помощи, а для сбора конфиденциальной информации или вымогания денег.

Мошенники используют психологические методы давления, спекулируя на тревогах семей исчезнувших или пленных защитников. Они призывают пользователей предоставлять свои личные данные или информацию о военнослужащих, обещая ускорить процесс их освобождения или дать точные данные об их местонахождении.

Часто такие сообщения формируют очень убедительно и используют трогательные призывы к состраданию и помощи. Однако, как предупреждает Координационный штаб, большинство этих ресурсов контролируется российскими спецслужбами или преступными группировками, целью которых является не помощь, а получение материальной выгоды или шантаж.

Если личные данные попадают в руки врага, это может иметь серьезные последствия. Когда российские спецслужбы получают информацию о близких военнопленных, они могут использовать ее для манипуляции или шантажа. В некоторых случаях переговоры об освобождении военнослужащих срывались именно потому, что появлялись новые возможности для влияния на семьи пропавших. Враг пытался требовать выполнения определенных действий, передачи информации или материальной выгоды в обмен на освобождение военных.

Однако главной опасностью является то, что после того, как данные попадают к врагу, вероятность освобождения человека значительно снижается. Это происходит из-за того, что теряется возможность манипулировать семьей и пленный перестает быть выгодным инструментом воздействия.

Координационный штаб по обращению с военнопленными призывает семьи украинских защитников быть максимально осторожными при взаимодействии с любыми ресурсами в интернете, которые предлагают помощь в поисках пропавших или пленных. Особенно важно не оставлять свои персональные данные или информацию о военнослужащих на подозрительных телеграм-каналах, в чат-ботах или на веб-сайтах, а также избегать оплаты сомнительных услуг.

Для получения официальной информации о пропавших без вести или пленных военнослужащих важно обращаться исключительно в государственные учреждения или проверенные организации. Координационный штаб отмечает, что существует ряд официальных государственных инструментов, посредством которых можно получить информацию или поддержку. Обращение к неофициальным ресурсам может не только не помочь, но и создать дополнительные риски для семей и их близких.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, преступник с Кировоградщины хотел обмануть родственников погибшего украинского военного – выдавал себя за высокорангового военного, а также обманом или угрозами выманивал у них посмертные выплаты. Таким образом мошенник обманул жертв на 1,1 млн грн.

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