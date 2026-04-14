Россияне заработали миллиарды на войне в Иране: спасет ли это их экономику

За первые 4 недели блокировки Ормузского пролива россияне дополнительно заработали от 2 до 4 млрд долларов. Но сейчас экспорт нефти из РФ самый низкий со времени начала полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет скорее об уменьшении минуса, чем о выигрыше от войны на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). По его словам, всего в феврале РФ заработала 9 млрд долларов на экспорте нефти – меньше всего с начала полномасштабного вторжения. Ведь, например, в прошлом октябре было 14 млрд долларов.

Вместе с тем, отмечает Власюк, "кинетические санкции" от Украины (удары украинских беспилотников по нефтегазовой инфраструктуре РФ) также создают угрозу потенциальным заработкам России. Поэтому, по его словам, Украина сможет "перекрыть" дополнительные доходы РФ парализацией ее нефтегазовых терминалов.

"Если вы обращали внимание, то за последние две недели экспорт из портов на Балтийском море – Усть-Луга и Приморск – сократился. Количество танкеров, которые заходят в порт, сократилось, и соответственно объемы экспорта нефти и нефтепродуктов сокращаются. Поэтому я думаю, что нам в целом удастся компенсировать эту благоприятную для РФ конъюнктуру нашими кинетическими санкциями по Балтике", – поделился мыслями Владислав Власюк.

В то же время он опроверг распространенное мнение о том, что отмена санкций против России якобы сбалансирует мировые цены на рынке нефти. По его данным:

через Ормузский пролив проходит 30-35% мирового морского экспорта нефти;

Россия же занимает 4-5% мирового экспорта нефтепродуктов морем.

Вместе с тем, отмечает Власюк:

поставки нефти из РФ занимает 5% мирового экспорта – это намного меньше, чем 30%, соответственно попытка временно снять санкции с российской нефти с аргументацией, якобы это поможет сбалансировать цену на рынке, не выдерживает проверки простой арифметикой;

объем российской нефти, экспортируемой из балтийских портов – 2% мирового рынка. Это так же никак критически не влияет на цену и не позволяет существенно компенсировать дефицит в 30%.

"Если кто-то будет говорить, что Украина своими "кинетическими санкциями" по Балтике углубляет дефицит нефти на мировом рынке, – извините, но 2% и 30% – это вещи, которые даже сравнивать некорректно. Поэтому если кто-то хочет поговорить о дефиците – пожалуйста, разблокируйте Ормузский пролив".

Ранее OBOZ.UA писал, что атаки дронов на порты РФ сильно сократили уровень экспорта российской нефти. Среднесуточный экспорт обвалился до 2,32 млн баррелей в сутки, хотя ранее этот показатель был почти 4 млн баррелей.

