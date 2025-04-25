Цены в Украине будут расти по-новому: в НБУ объяснили, что будет с рынком

Летом в Украине начнет снижаться инфляция, а это значит, что рост цен может замедлиться. Это стало возможным благодаря удачной монетарной политике, улучшению энергетической ситуации, сбору и поступлению на рынок новых урожаев, а также умеренным ценам у торговых партнеров Украины.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Впрочем, в ближайшие месяцы инфляция в годовом исчислении будет умеренно расти из-за низкой базы сравнения в прошлом году.

В то же время в финрегуляторе подчеркивают, что инфляционный импульс уже почти иссяк. Об этом свидетельствует замедление квартальных приростов базового индекса потребительских цен и цен на сырые продовольственные товары.

В НБУ прогнозируют, что летом темпы роста цен в годовом исчислении начнут снижаться на большой ряд товаров и услуг. Учитывая это, инфляция в 2025 году замедлится до 8,7%, в 2026 году – до целевых 5%, и в дальнейшем будет удерживаться около этого уровня. В Нацбанке это объяснили следующими факторами:

мерами монетарной политики НБУ;

поступлением на рынки новых высших урожаев;

улучшением ситуации в энергетике;

умеренным ценовым давлением со стороны стран.

Но следует отметить, что даже этот прогноз хуже, чем в январе, когда в Нацбанке заявляли, что инфляция в Украине до конца 2025 года составит 8,4%. Причем в марте она достигла рекордных 14,6% г/г, что было обусловлено остаточным эффектом худших урожаев прошлого, повышением цен на подакцизную продукцию, а также влиянием фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экономисты рассказали, существует ли в Украине "скрытая" инфляция. Так, многие граждане не доверяют официальным данным о росте цен, утверждая, что реальное повышение стоимости товаров значительно выше.

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