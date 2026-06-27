Цены на нефть обвалились: Россия потеряет миллиарды

Цены на нефть упали до уровня, которого не было с начала войны в Иране. Цена на нефть марки Brent (международный эталон) снизилась ниже 72 долларов за баррель. Тогда как в начале войны цена взлетела до 118 долларов. Российская нефть Urals подешевела по сравнению с пиковым значением примерно на 50 долларов до 58,8 доллара.

Видео дня

Как пишет издание The New York Times, страны Персидского залива сейчас экспортируют почти 15 миллионов баррелей нефти в день по сравнению с менее чем 10 миллионами баррелей в день в мае, сообщили на этой неделе в отчете аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), многосторонней организации в Париже.

Они связали большую часть этого роста с увеличением судоходства через пролив. (До войны страны Персидского залива экспортировали почти 25 миллионов баррелей нефти в день, большую часть из которых — через пролив).

Рост предложения нефти происходит в то время, когда мировой спрос, как ожидается, упадет почти на пять миллионов баррелей в сутки во втором квартале 2026 года, отчасти из-за того, что потребители сократили потребление энергии во время конфликта, сообщили в МЭА.

Агентство входит в число тех, кто предупреждает, что возобновление добычи нефти может привести к избытку в следующем году, что сделает нефть ещё дешевле. Аналитики JPMorgan Chase недавно заявили, что ожидают падения цены за баррель до уровня чуть выше 60 долларов во второй половине 2027 года.

Что потеряет Россия

Снижение цены за баррель нефти Urals всего на $1 в годовом исчислении обходится России примерно в $2–2,5 млрд упущенной чистой прибыли.

Сейчас цена Urals балансирует на грани рентабельности бюджета (около $60 за баррель). Однако ключевой проблемой для Кремля является не только мировая цена, но и два других фактора:

Рост дисконта: из-за санкций и логистического давления скидка на российскую нефть Urals по сравнению с мировым эталоном Brent вновь выросла и составляет около 25%. То есть даже при дорогой нефти в мире Россия продает ее значительно дешевле.

из-за санкций и логистического давления скидка на российскую нефть Urals по сравнению с мировым эталоном Brent вновь выросла и составляет около То есть даже при дорогой нефти в мире Россия продает ее значительно дешевле. Укрепление рубля в начале года: когда курс падает ниже заложенных 92 рублей за доллар, конвертация валютной выручки приносит бюджету гораздо меньше рублей, что усугубляет дыру в казне.

Из-за ударов беспилотников по крупным нефтеперерабатывающим заводам (Туапсе, Усть-Луга, Тамань и др.) экспорт готовых нефтепродуктов из РФ упал до рекордно низких показателей. Россия вынуждена продавать больше сырой нефти вместо дорогого топлива (мазута, дизельного топлива). По оценкам Центра Разумкова, длительное удержание экспорта в таком состоянии нанесёт России дополнительные потери валового дохода в размере от $17 млрд до $30 млрд до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, пока кремлевский режим пытается покрыть дефицит топлива, который сам же и отрицает, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Россияне отказываются связывать кризис с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!