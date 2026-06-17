Россияне возмутились из-за дефицита бензина в РФ: обвиняют чиновников, а не удары украинских Сил обороны

Пока кремлевский режим отрицает нехватку топлива, российские граждане возмущаются и обвиняют чиновников, олигархов и спекулянтов. Однако версию об ударах украинских войск по нефтяной инфраструктуре РФ и их влиянии нарост цен на бензин и его дефицит они отвергают.

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Об этом свидетельствует исследование ОО Join Ukraine. Активисты проанализировали реакции общественности в региональных сообществах "ВКонтакте" и Telegram в период с 1 по 7 июня 2026 года.

Россияне вместо Украины уже ненавидят чиновников

21 мая в Кремле заявляли об отсутствии рисков для топливного обеспечения страны, объясняя ситуацию "ремонтами на НПЗ" и наличием"компенсаторных механизмов". Однако уже в начале июня Россия была вынуждена сокращать экспорт сырой нефти, чтобы увеличить внутреннюю переработку.

"Россияне не отрицают сам кризис, но отказываются связывать его с украинскими ударами. Признать такую связь означало бы согласиться с тем, что война уже дошла до российского тыла и влияет на повседневную жизнь. Вместо этого граждане, как обычно, ищут виновных среди чиновников, олигархов и спекулянтов, ведь недоверие к власти оказывается сильнее официальных объяснений Кремля", – говорит аналитик по российскому направлению Join Ukraine Юлия Еленич.

Наиболее остро проблема проявилась во временно оккупированном Крыму и Севастополе. На части АЗС ввели лимиты на продажу – не более 20 литров на один автомобиль или канистру, а также начали использовать талонную систему.

Активно обсуждали дефицит топлива в Карелии, Санкт-Петербурге, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Крыму и ОРДЛО. Там сообщения о лимитах на продажу топлива вызвали удивление, считали это абсурдом и критиковали власти за неэффективность. Значительная часть комментаторов считала дефицит следствием проблем с логистикой или искусственно созданного ажиотажа.

"НПЗ размудохали, причём тут логистика, лапшу вешают народу как обычно", – написал один из самарцев.

В Карелии иронизируют по поводу цен на бензин и прогнозируют повышение цен на хлеб. А в Республике Дагестан пользователи напрямую обвиняли власти в бездействии.

"Твари, нет оснований для повышения цены. Где служба ФАС?", – яростно пишут в комментариях.

В то же время в Красноярском крае призывы к бойкоту АЗС встретили скептицизм.

"Хоть по 150, хоть по 200 завтра будет стоить бензин... ездить будут так же, как и раньше, потому что власть доила, доит и будет доить", – написал один из комментаторов.

Авторы исследования обращают внимание на то, что в настоящее время рост эмоциональной напряженности наблюдается преимущественно в оккупированном Крыму. В других российских регионах ситуацию пока воспринимают как локальную проблему или временные неудобства, следуя логике "это не о нас".

"Украине важно изучать не то, что говорит Кремль, а то, что между собой обсуждают сами россияне. Именно там можно увидеть реальную цену войны для российского общества: какие проблемы люди перестают игнорировать, где начинают обвинять власть, а где еще готовы терпеть ухудшение жизни. Это один из немногих способов оценить устойчивость тыла государства-агрессора", – говорит Юлия Еленич.

Мониторинг проводился в 82 регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Всего аналитики изучили 40 442 публикации в Telegram в 411 каналах с общим охватом 516 млн просмотров, а также 302 группы "ВКонтакте" в 33 регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, топливный кризис в России привел к тому, что нефтеперерабатывающим заводам разрешили поставлять на внутренний рынок автомобильное топливо с пониженными экологическими стандартами – а "Евро-3". Нефтяники смогут отклоняться от требований устаревшего класса "Евро-5", в частности в отношении содержания серы и других ключевых показателей.

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