В мире переписали цены на нефть: США и союзники готовы к действиям

В пятницу, 20 марта, цена на нефть немного снизилась. Поэтому Brent стоит 108,26 долларов за баррель, а WTI – 95,27 долларов. Произошло это после того, как европейские страны и Япония предложили объединиться для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Днем ранее, после предварительных колебаний, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония выразили "готовность обеспечить безопасный проход через пролив". Об этом пишет Reuters.

В свою очередь США, стремясь сдержать подорожание "черного золота", готовы отменить санкции против иранской нефти. Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать повторно энергетическую инфраструктуру Ирана,

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент не исключает возможность выпуска сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва США. После этих новостей в пятницу цена нефти марки Brent упала на 0,4% – до 108,26 долларов, а WTI подешевела на 0,9% – до 95,27 долларов.

Оба показателя потеряли часть своих "военных бонусов" после того, как мировые лидеры начали признавать необходимость деэскалации, сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Она добавила, что Ормузский пролив – критическая точка и рынки будут оставаться чувствительными к любым изменениям вокруг нее.

Эксперт сказала, что до момента полноценного восстановления судоходства через пролив любой удар по экспортной инфраструктуре на Ближнем Востоке может резко поднять мировые цены на углеводороды. Но дипломатическое взаимодействие может сдержать подорожание и уменьшить "военные бонусы".

"Ущерб уже нанесен, и даже если безопасный проход для танкеров через Ормуз каким-то образом будет обеспечен, полноценное восстановление логистики может занять очень много времени", – сказала Сачдева.

Другие действия для сдерживания цен на нефть

В четверг Департамент минеральных ресурсов Северной Дакоты сообщил, что в будущем ожидает роста внутренней добычи в штате. Связано это с ростом объемов импорта сырой нефти в США.

Операторы третьего по величине нефтедобывающего штата возобновляют работу неактивных скважин, а предыдущие зимние ограничения ослабляются. Однако объемы такой деятельности будут зависеть от того, как долго цены на нефть будут оставаться высокими.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские АЗС отменят текущие цены на бензин – А-95 заметно подорожал. В то же время в экспертной среде не исключают гораздо более высокого подорожания в ближайшие дни.

