Требуют вернуть прибыль производителям оружия: Федерация работодателей обратилась к Шмыгалю

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой внести изменения в правила для оборонных предприятий. Речь идет об отмене нормы, которая запрещает предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) иметь прибыль.

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Об этом говорится в письме Федерации, копия которого опубликована СМИ. В нем отмечается, что соответствующая норма появилась после принятия Кабмином постановления №335 от 20 марта 2022 года. При этом ФРУ указывает, что задачей этого постановления было упрощение закупок во время военного положения, а не урегулирование вопросов прибыли в государственных контрактах.

Кроме того, еще 5 декабря 2023 года в Минобороны состоялось согласительное совещание касательно проекта по изменению постановления Кабмина №335 "О поддержке оборонно-промышленного комплекса во время военного положения". А 21 декабря проект постановления был направлен на утверждение правительства.

По информации Федерации, по состоянию на 5 января 2023 года рассматривался вопрос о его вынесении на рассмотрение правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики. И ФРУ просит Шмыгаля взять вопрос принятия постановления именно в оговоренной редакции на личный контроль. Помимо прочего, это обеспечит выполнение постановления Верховной Рады от 21 сентября 2023 года.

Указанный вариант постановления устранит правовую неуместность и позволит производственным предприятиям подтвердить их законное право на получение прибыли по контрактам, которые были заключены во время действия постановления Кабмина от 20 сентября 2022 года. В согласованном варианте постановления оговорено, что в цене товаров, работ и услуг оборонного назначения в таких государственных контрактах будут учитываться:

все налоги и сборы;

общепроизводственные, административные, операционные и другие расходы исполнителя, связанные с изготовлением товаров, выполнением работ и предоставлением услуг;

прибыль исполнителя государственного контракта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Госаудитслужба (ГАСУ) требовала от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках. Однако в результате ведомство согласилось с аргументами представителей ВПК и предложило вернуть прибыль в состав цены на продукцию военного назначения для Минобороны, как это было до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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