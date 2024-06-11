Транзит газа через Украину: в ЕС нашли достойную замену России

Несмотря на попытки ограничить долю российского газа в европейской энергетике, его поставки в Евросоюз продолжается, в частности, с использованием газотранспортной системы (ГТС) Украины. Но срок ее аренды истекает в 2024 году, поэтому со следующего года по трубам может пойти уже азербайджанский газ.

Ссылаясь на осведомленные источники, Bloomberg сообщает, что некоторые европейские правительства и компании уже ведут с Украиной переговоры о сохранении работы ГТС. Пока что множество деталей остаются несогласованными, поэтому принятие конкретных решений ожидается только к концу года. Одним из факторов, влияющих на переговоры, называют и исход боев в Украине.

На правах анонимности собеседники агентства рассказали, что среди обсуждаемых вариантов – закачка в идущие в Европу российские трубопроводы газа из Азербайджана. Это позволит убить двух зайцев одним выстрелом: и снизить доходы Кремля, и обеспечить работу энергетики Европы.

Украинская сторона уже выразила свою готовность участвовать в таком плане, поскольку в последнем предвоенному году, в 2021-м, в госказну страны поступило около $1 млрд виде доходов от транзита газа. К тому же, существуют опасения, что неиспользуемые газопроводы могут стать военными целями для агрессора или придут в негодность.

"Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Один из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру для транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина настроена использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ", – приводит Bloomberg слова исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова.

Он исключил любое сотрудничество с российским "Газпромом", но признал что у идеи с поставками газа из Азербайджана "может быть будущее". Ни в Министерстве энергетики Азербайджана, ни в государственной энергетической компании Socar эту информацию не комментировали.

При этом собственную инфраструктуру Азербайджан использовать не сможет – он уже применяет газопроводы в Европу на полную мощность. Поэтому, чтобы обойтись без использования российские мощности, необходима модернизация азербайджанских газопроводов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС не намерен заключать никаких контрактов с "Газпромом" о транзите газа через Украину после 2024 года. Вместо этого ЕС сосредоточится на дальнейшем уменьшении доли российского газа на своем рынке.

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