Трамп продлил на год санкции против России, введенные Байденом: на что они распространяются

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против страны-агрессора России. Речь идет о санкциях, введенных еще его предшественником Джо Байденом.

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В документе говорится о продлении в США режима чрезвычайного положения, установленного ранее указом президента Байдена в апреле 2021 года. Указанное чрезвычайное положение, объявленное приказом №14024, включает в себя ряд дополнительных мер, в том числе санкции против РФ.

В приказе перечислены действия российской стороны, которые "составляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". К таким действиям отнесены попытки "вмешательства в демократические процессы в США и других странах", "кибератаки и влияние на иностранные правительства".

То есть речь о попытках РФ вмешиваться в выборы.

"Поэтому согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях я продолжаю чрезвычайное положение на один год", – это последняя резолюция на документе. Она имеет подпись Трампа.

Пакет санкций был введен президентом Байденом, в частности, "за попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах; привлекать и содействовать злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; в отношении диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов" и т.д.

В 2021 году под указанные санкции попали 32 физических лица и организации РФ, предпринимавшие попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Также Штаты выслали десять сотрудников по российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Кроме того, финансовым учреждениям США запретили участвовать на первичном рынке рублевых или не рублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г.

Министерство финансов тогда определило шесть российских технологических компаний, причастных к кибератакам на правительственные организации США и сотрудничающим с российскими спецслужбами. Под санкции попали одна из самых дорогих компаний "Positive Technologies", АО "Пасит", ООО "Необит", Технополис "ЭРА", АО "Передовые системные технологии" и Федеральное государственное автономное научное учреждение "Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности".

Кроме этого, США назвали российскую службу внешней разведки, также известную как APT 29, "Уютный медведь" и "Герцоги", исполнителем широкомасштабной кибершпионской кампании, использовавшей платформу SolarWinds Orion и другие информационные технологии инфраструктуры.

С 2021 года указанный документ о санкциях неоднократно дополнялся другими физлицами и организациями РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, с сегодняшнего дня Украина также вводит новые санкции в отношении Российской Федерации. Они ориентированы на теневой флот РФ и деятельность пропагандистов. В частности, под санкции попали российский пропагандист Александр Сладков, "военкор" Даниил Бессонов и продюсер Юрий Бардаш.

Накануне эти санкции был анонсирован украинским лидером Владимиром Зеленским. Причем, говоря о них, президент Украины намекнул, что ожидает новые санкции против РФ от Соединенных Штатов и Европы.

Ранее США объявили новые санкции против россиян и компаний из РФ. В списке оказались дельцы, вывозившие украденное зерно из Украины.

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