Под прицелом теневой флот и пропагандисты: Зеленский подписал указы о новых санкциях против РФ

Украина вводит новые санкции в отношении Российской Федерации. Они направлены на теневой флот и РФ и деятельность пропагандистов. В частности, под санкции попали российский пропагандист Александр Сладков, военкор Даниил Бессонов и продюсер Юрий Бардаш.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие указы за подписью главы государства – №229/2025 и №230/2025 – уже обнародованы на сайте Офиса президента.

"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота", – сообщил он.

Согласно дополнениям к указам, санкции, среди прочего, затронули суммарно 130 физических лиц (два списка из 59 и 71 лиц). Среди них есть не только граждане РФ, но и граждане Китая, последние вероятно связаны с теневыми перевозками российской нефти.

Среди подсанкционных лиц – Денис Жарких, бывший ведущий на каналах Виктора Медведчука, директор организации "Другая Украина" в Москве. Также в санкционном списке:

российский продюсер украинского происхождения Юрий Бардаш , оправдывающий агрессию РФ против Украины;

, оправдывающий агрессию РФ против Украины; политтехнологи Андрей Мишин и Вадим Карасев ;

и ; российская пропагандистка Арина Шарапова ;

; корреспондент российского пропагандистского телеканала Россия 1 Александр Сладков.

Кроме того, в черном списке оказались 18 юридических лиц. Среди них – компании, зарегистрированные в РФ и Беларуси и связанные пропагандой. В частности:

общественное движение "Другая Украина";

"Ньюс Медиа";

"МедиаГрупп НьюсФронт" ;

ИА "Новое издание";

"Херсонка.Ру";

"Евразия Дейли";

"Реадовка.Ру";

"Правда.Ру";

издание и ИА "Инфорос";

Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр";

ГО "Беларуский славянский комитет" (Беларусь);

"БизнесПресс";

ГО "Вече";

"Згода-Медыя" (Беларусь);

ИА "Рэкс";

ТРК "Таврия";

Медиахолдинг "Общественная служба новостей".

Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, ограничение транзита ресурсов и перевозок через территорию Украины, а также предотвращение вывода капиталов за пределы государства. Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать представителей ЕС, США и других государств о введенных ограничениях и поднять вопрос о введении аналогичных санкций с их стороны.

Также Зеленский анонсировал еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) – "касательно функционеров". "Благодарю всех, кто защищает наше государство и распространяет правду об этой войне", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 8 апреля, сообщил, что партнеры Украины не будут снимать санкции с России. Это касается как ограничений как таковых, так и замороженных активов РФ.

Ранее США объявили новые санкции против россиян и компаний из РФ. В списке оказались дельцы, вывозившие ворованное зерно из Украины.

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