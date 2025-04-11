Под прицелом теневой флот и пропагандисты: Зеленский подписал указы о новых санкциях против РФ
Украина вводит новые санкции в отношении Российской Федерации. Они направлены на теневой флот и РФ и деятельность пропагандистов. В частности, под санкции попали российский пропагандист Александр Сладков, военкор Даниил Бессонов и продюсер Юрий Бардаш.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие указы за подписью главы государства – №229/2025 и №230/2025 – уже обнародованы на сайте Офиса президента.
"Новые санкционные шаги. Усиливаем давление на пропагандистов войны и оправдывающих Россию, а также вместе с партнерами блокируем деятельность российского теневого флота", – сообщил он.
Согласно дополнениям к указам, санкции, среди прочего, затронули суммарно 130 физических лиц (два списка из 59 и 71 лиц). Среди них есть не только граждане РФ, но и граждане Китая, последние вероятно связаны с теневыми перевозками российской нефти.
Среди подсанкционных лиц – Денис Жарких, бывший ведущий на каналах Виктора Медведчука, директор организации "Другая Украина" в Москве. Также в санкционном списке:
- российский продюсер украинского происхождения Юрий Бардаш, оправдывающий агрессию РФ против Украины;
- политтехнологи Андрей Мишин и Вадим Карасев;
- российская пропагандистка Арина Шарапова;
- корреспондент российского пропагандистского телеканала Россия 1 Александр Сладков.
Кроме того, в черном списке оказались 18 юридических лиц. Среди них – компании, зарегистрированные в РФ и Беларуси и связанные пропагандой. В частности:
- общественное движение "Другая Украина";
- "Ньюс Медиа";
- "МедиаГрупп НьюсФронт" ;
- ИА "Новое издание";
- "Херсонка.Ру";
- "Евразия Дейли";
- "Реадовка.Ру";
- "Правда.Ру";
- издание и ИА "Инфорос";
- Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр";
- ГО "Беларуский славянский комитет" (Беларусь);
- "БизнесПресс";
- ГО "Вече";
- "Згода-Медыя" (Беларусь);
- ИА "Рэкс";
- ТРК "Таврия";
- Медиахолдинг "Общественная служба новостей".
Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, ограничение транзита ресурсов и перевозок через территорию Украины, а также предотвращение вывода капиталов за пределы государства. Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать представителей ЕС, США и других государств о введенных ограничениях и поднять вопрос о введении аналогичных санкций с их стороны.
Также Зеленский анонсировал еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) – "касательно функционеров". "Благодарю всех, кто защищает наше государство и распространяет правду об этой войне", – резюмировал президент.
Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 8 апреля, сообщил, что партнеры Украины не будут снимать санкции с России. Это касается как ограничений как таковых, так и замороженных активов РФ.
Ранее США объявили новые санкции против россиян и компаний из РФ. В списке оказались дельцы, вывозившие ворованное зерно из Украины.
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