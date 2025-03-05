Трамп обвалил доллар, американская валюта упала до 4-месячного минимума – Reuters

На фоне развязанной президентом США Дональдом Трампом "торговой войны" против крупнейших торговых партнеров страны (Китая, Мексики, Канады) доллар упал до трехмесячного минимума. В полдень 5 марта индекс американской валюты опустился до 105,1 пункта – минимума с 11 ноября 2024 года.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в то же время евро укрепляет свои позиции и приближается к 4-месячному максимуму.

"За неделю валюта выросла почти на 3% и готовится к лучшему результату с ноября 2022 года. Евро растет против доллара на 0,7% до 1,07 и укрепляется также по отношению к другим валютам, включая фунт стерлингов и иену", – говорится в сообщении.

Более того, подчеркивается, значительно укрепился по отношению к доллару и фунт стерлингов. Стоимость этой валюты достигла почти 4-месячного максимума.

В то же время, отмечают аналитики, "пока трейдеры пытаются понять, будут ли пошлины, введенные Трампом, постоянными", канадский доллар стабилизировался на уровне около 1,44 к доллару США.

Вырос также юань – на 0,2%, до 7,27 за доллар. А вот мексиканское песо ослабло – на 0,3%, до 20,51 за доллар.

Трамп объявил торговую войну партнерам и союзникам США

Напомним: президент США Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, которые вступили в силу во вторник, 4 марта. Также он удвоил пошлины на китайские товары до 20%. По словам Трампа, этот шаг был предпринят, чтобы "наказать" страны, которые, как он выразился, пользуются экономикой США, не давая ничего взамен.

После этого фондовый рынок США обвалился – американские компании потеряли 3,6 трлн долларов. В частности Tesla Илона Маска, который является ближайшим соратником Трампа, потеряла 45% своей стоимости.

Одним из самых поразительных примеров обвала является компания Nvidia, акции которой обрушились на 25% по сравнению с рекордными значениями от 6 января. Только 3 марта 2025 года ее акции упали на 8,7%, что привело к потере более 800 млрд долларов в рыночной капитализации.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в ответ на торговые мероприятия Трампа, Канада вводит 25% пошлины на американские товары. А также планирует прекратить экспорт электроэнергии в США. В то же время Китай вводит новые тарифы и ограничивает экспорт стратегически важных ресурсов для американских компаний.

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