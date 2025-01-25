Президент США Дональд Трамп может "раздавить хрупкую российскую экономику" и тем самым остановить главу Кремля Владимира Путина. При этом образ "сильной экономики" РФ уже разрушен.

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Как написал экономический журналист Бен Марлоу в своей колонке для The Telegraph. "С возглавляющим это дело президентом США новый раунд карательных и целенаправленных санкций может нанести решающий удар по имперскому крестовому походу Кремля, раздавив хрупкую российскую экономику и заставив Путина остановить свое вторжение", – говорится в публикации.

Российская экономика уже рушится. И хотя она выдержала все наложенные на нее санкции, ситуация для Кремля только усугубляется.

"Этот образ устойчивости обманчив", – сказала Александра Прокопенко, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России в Берлине. В последние два года российская экономика действовала как "марафонец на фискальных стероидах", что подпитывалось масштабными фискальными стимулами на общую сумму более 10% ВВП и льготных кредитов на сумму 15 триллионов рублей, сказала она, добавив: "теперь эти стероиды исчерпываются.

Российская экономика "обременена санкциями", заявил экономист Тимоти Эш. "Россия вынуждена платить большие деньги за критически важный импорт и предлагать скидки для своего экспорта. Инфляция стремительна, и его центральный банк был вынужден повысить учетные процентные ставки до 21 процентного пункта, тогда как рубль упал, приближаясь к рекордно низкому уровню".

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. В связи с тем, что попытки удержать инфляцию на низком уровне и стабильный рубль "оказываются все более неустойчивыми", Прокопенко считает, что до 2026 года "фискальные и социальные вызовы, которые сейчас находятся на горизонте, могут полностью метастазировать в кризис".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ЕС не видят причин для отмены санкции против России. Ведь, полагают там, кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей.

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