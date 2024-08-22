Торговля между Россией и ЕС упала до минимума в XXI веке: почему это хорошая новость для Украины

В июне товарооборот между Россией и Европейским Союзом (ЕС) стал самым низким с 2000 года. Это значит, что Кремль не сможет использовать эти деньги для финансирования полномасштабной агрессии против Украины.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что показатели торговли между РФ и ЕС сократились на 10% – до 4,9 млрд. евро.

Меньше было только в сентябре 1999 года (4,6 млрд евро). Кроме того, это более чем в четыре раза меньше средних ежемесячных объемов 2021 года (20,8 млрд евро).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт российской продукции в ЕС сократился на 14% и составил 2,5 млрд евро (минимум с февраля 1999 года, и на 81% меньше, чем в среднем на месяц в 2021 году), поставки европейской продукции в Россию уменьшились на 5% – до 2,4 млрд евро", – добавил Гетманцев.

Нардеп назвал это хорошей новостью для Украины. В то же время он напомнил, что:

страны Азии очень хорошо компенсируют России потери валютной выручки в Европе, покупая у нее нефть (в июле на первое место вышла Индия – 2,07 млн баррелей в сутки, обойдя Китай, который был лидером в июне – 1,76 млн баррелей в сутки) ;

в годовом исчислении даже при нынешних минимумах Россия получит от европейских потребителей 30 млрд евро в год (более 3 трлн рублей) – этой суммы хватит, чтобы покрыть почти треть годовых расходов РФ на войну против Украины;

некоторые европейские государства, в частности, близкие соседи Украины, нарастили объемы торговли с Россией, причем двузначными темпами;

РФ продолжает зарабатывать в Европе на газе (1,1 млрд евро), нефти и нефтепродуктах (333 млн евро), железе и стали (164 млн евро) – эту продукцию по желанию и политической воле можно найти заменить товарами из стран с лучшей репутацией.

"Я понимаю, что выбор внешнеторговых партнеров - это суверенное право каждого государства и его хозяйствующих субъектов, но в нынешней ситуации сохранение или увеличение торговых отношений с Россией означает создание для нее дополнительных возможностей для продолжения крупнейшей в этом веке войны на нашем континенте", – резюмировал Даниил Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через несколько месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже самый крупный союзник РФ – Китай.

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