"Терпение быстро иссякает": Трамп пригрозил Путину новыми санкциями

Администрация президента США Дональда Трампа все ближе подходит к готовности наложить на Россию новые санкции из-за ее агрессии против Украины. Они могут коснуться банковского, энергетического секторов РФ, а также включать новые пошлины на российские товары.

Видео дня

Об этом в эфире Fox News заявил сам Трамп. Он признался, что его терпение в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина "быстро заканчивается".

"Оно исчерпывается и исчерпывается быстро. Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (ввести) пошлины", – сказал Трамп.

Президент США напомнил о повышении торговых пошлин в отношении Индии из-за того, что та продолжила покупать российскую нефть вопреки ультиматуму США."Это было нелегко, это спровоцировало конфликт с Индией", – уточнил политик.

В то же время он высказал претензии как к Путину, так и к Зеленскому из-за неполной готовности прекратить войну.

"Для танго нужны двое. Странно, когда Путин хочет это сделать – Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет – Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет – Путин под вопросом", – сказал Трамп.

Должны были быть санкции – получили новые атаки

Зато министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Трампа за бездействие. Он назвал его встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже бесполезной.

"У нас должны были быть санкции – вместо этого мы получили Аляску, и с тех пор атаки интенсифицировались. Я надеюсь, Трамп сделает то, что он сказал. Чтобы помочь Украине победить, нужно поставить им дальнобойные ракеты, чтобы продолжить успешную кампанию ударов по российским НПЗ", – заявил глава польского МИД.

Он отметил, что худшим сценарием для Украины будет, если прекратится поставки оружия для противостояния российским войскам и они достигнут прорыва через линию фронта. Также главный Сикорский напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина получила гарантии безопасности от США за то, что отказалась от одного из крупнейших ядерных арсеналов в то время.

США требуют наказать Китай и Индию

Как сообщает Financial Times, США готовы оказать давление на страны "Группы семи" (G7) с целью введения 100% пошлин за закупку российской нефти. Таким образом у Трампа хотят заставить Москву начать мирные переговоры с Украиной.

Переговоры министров финансов G7 запланированы на 12 сентября в формате видеоконференции. На ней они обсудят предложение США относительно новых мер в рамках активизации Трампом усилий по посредничеству по мирному соглашению в Украине.

Стоит отметить, что ранее на этой же неделе президент США призвал Евросоюз повысить пошлины на товары из Китая и Индии до 100%. Теперь этот призыв расширят на всех союзников G7: Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Великобритания и Япония объявили о новых санкциях против России из-за продолжения полномасштабной войны в Украине. Кроме того, ограничения стали ответом на удар ракетой "Искандер" по правительственному зданию и инцидент с российскими дронами в Польше. Также санкции против РФ расширила Новая Зеландия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!