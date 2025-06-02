Теневой сектор в Украине "съедает" по 900 млрд грн ежегодно: Гетманцев назвал самые проблемные сферы

Украина ежегодно теряет до 900 миллиардов гривен из-за теневой экономики, которая охватывает до 60% отдельных отраслей. Только ее детенизация без повышения налогов может добавить до $4 млрд в бюджет. Больше всего в тени работает агросектор, табачная промышленность, строительство и сфера услуг.

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Об этом рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") на форуме Forbes Money. Указанные 900 миллиардов гривен – это больше, чем имеющийся бюджет на оборону или социальную сферу.

Причина таких огромных потерь – теневая экономика, которая охватывает от трети до половины всей экономической деятельности в стране. В некоторых отраслях этот показатель достигает впечатляющих 60%, тогда как в большинстве стран Европы он колеблется в пределах 5-7%. Теневая экономика – это деятельность, которая не учитывается в отчетности, не облагается налогами и не регулируется государством.

Это может быть как нелегальный бизнес (контрабанда, теневой оборот наличных), так и "серая" деятельность официальных компаний – зарплаты в конвертах, незарегистрированные работники, скрытые доходы. "Это не просто потеря денег – это потеря доверия к государству, неравные условия для бизнеса и тормоз для экономического роста", – подчеркнул Гетманцев.

Для сравнения, именно 400 млрд грн не хватает Украине для полного финансирования закупки вооружения в 2025 году. И эти средства могли бы поступить в бюджет без повышения налогов, а только за счет детенизации.

Гетманцев отметил, что детенизация – это приоритетная задача для налоговой службы в 2025 году. По его оценкам, фискальные органы имеют потенциал обеспечить до $4 млрд (более 160 млрд грн) дополнительных поступлений только за этот год.

"Это прежде всего о бизнесе, конкуренции и равных правилах для всех. Потому что сегодня честные предприниматели в неравных условиях с теми, кто работает в тени", – подчеркнул он. Хотя конкретные цифры не озвучены, ранее исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун отмечал, что к наиболее "теневым" сферам относятся:

сельское хозяйство – особенно "черное зерно";

– особенно "черное зерно"; табачная промышленность;

строительство;

сфера услуг – кафе, рестораны, бытовые сервисы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, десятки тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине участвуют в противоправных схемах, что наносит бюджету ущерб на 70 млрд грн ежегодно. Чтобы предотвратить это, в Украине могут создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

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