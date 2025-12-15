Такого с курсом в Украине еще не было: официальный евро существенно вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 16 декабря до 49,65 грн. Это сразу на 18 коп. превышает текущий. А также является рекордом в истории Украины.

Видео дня

Об этом рассказали в НБУ. По его данным, предыдущий рекордный курс действовал не так давно – 12-14 декабря. Тогда он составлял 49,52 грн. Т.е., текущий рекорд превысил прошлый сразу на 13 коп.

Тем временем, отдельные банки в Украине уже продают евро по 50 грн и выше. По данным "Минифна", по состоянию на вечер 15 декабря, среди них были:

ПУМБ – 50 грн (курс в покупке – 49,3 грн);

Пивденный – 50,22 грн (курс в покупке – 49,33 грн);

абанк – 50 грн (курс в покупке – 49,2 грн).

Украинский банк реконструкции и развития – 50 грн (курс в покупке – 49,1 грн).

Прогноз по курсу евро в банках и обменниках на неделю

В целом же, вечером 15 декабря банки установили курс наличного евро на среднем уровне 49,3/49,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 49,49/49,89 грн (покупка/продажа).

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в ближайшую неделю (заканчивается 21 декабря) курс наличного евро в Украине будет находиться в рамках 48-49,75 грн. Т.е., и в банках, и в обменниках ожидается снижение курса как в покупке, так и продаже.

В целом же, рассказал банкир, текущая неделя может стать для валютного рынка непростой. Ведь тенденции давления на рынок разных обстоятельств "никуда не денутся".

"Рост спроса на валюту возможен как среди бизнеса, так и среди населения. А военная ситуация, атаки на энергетическую инфраструктуру, общее психологическое давление и неопределенность внешней поддержки в 2026 году – все это создает условия, когда экономические процессы труднее прогнозировать", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту (от курса которой к гривне определяются официальные курсы других валют). Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!