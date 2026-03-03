Такого с курсом в Украине еще не было: официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс доллара на 4 марта до 43,45 грн. Это на 22 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 43,41 грн, который действовал 19 января.

В то же время, большинство крупных банков уже сегодня покупают продают доллар по курсу 43 грн и выше. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк 43,13 / 43,73 грн (покупка/продажа);

Таскомбанк 43,4 / 43,84 грн;

Сенс Банк 43,4 / 43,85 грн;

ПУМБ 43 / 43,6 грн;

Райффайзен Банк 43,35 / 43,72 грн;

Укрсиббанк 43,1 / 43,67 грн;

абанк 43 / 43,7 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

В среднем же, 3 марта банки покупают доллар по 43,13 грн, а продают по 43,58 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 43,01/43,65 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение недели (заканчивается 22 февраля), стоимость наличного евро в банках и обменниках может заметно измениться. По его словам, она будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

