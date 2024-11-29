Такого ранее не было: Украина получила бюджетную помощь от Южной Кореи

Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея, что стало первой бюджетной помощью от этой страны. Ожидается, что средства будут направлены на социальные нужды.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: ранее Украина и Республика Корея подписали соглашение, которая позволит привлечь гораздо большую сумму. Речь, в частности, о 2,1 млрд долларов.

"Украина получила 100 млн долларов от Республики Корея. Это первая бюджетная помощь наших корейских партнеров, которая будет направлена ​​на поддержку социальной сферы. В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным южнокорейского SBS, эта страна отказалась продавать Украине вооружение. Причина в законодательстве страны, которое запрещает экспорт вооружения в воюющие страны.

По данным местных журналистов, Украина запрашивала у Кореи зенитные ракетные комплексы Cheongung. А кроме того, среди прочего, радары противовоздушной обороны, противоартиллерийские радары, танки, артиллерийские установки.

Впрочем, отмечается,просьбы Украины были отклонены – из-за норм местного законодательства. Которое ограничивает экспорт вооружения в зоны боевых действий.

Кроме того, подчеркивается, Министерство национальной обороны Южной Кореи призвало местные оборонные компании воздержаться самостоятельного обсуждения оружейных соглашений с Украиной. Несмотря на получение ими соответствующего запроса.

Как сообщал OBOZ.UA, если бы Сеул предоставил Киеву вооружение, это могло изменить ситуацию на поле боя. Однако такое решение Южной Кореи зависит от многих факторов, в частности украинской дипломатии и действий США в отношении Украины.

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