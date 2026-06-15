Такого курса в Украине еще не было: официальный евро вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 16 июня до 52,04 грн. Это на 18 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 51,89 грн, который действовал 21 апреля.

В то же время, многие крупные банки уже сегодня продают евро по курсу, приближающемуся к 52,5 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 52,35 грн;

Правекс Банк – 52,25 грн;

А-банк – 52,4 грн;

Таскомбанк – 52,34 грн;

Сенс Банк – 52,35 грн;

Райффайзен Банк – 52,28 грн;

Укрсиббанк – 52,55 грн;

Универсал Банк – 52,25 грн;

ПУМБ – 52,5 грн;

Юнекс Банк – 52,4 грн.

В покупке же стоимость евровалюты в некоторых банках почти достигла 52 грн. Так:

ПриватБанк – 51,35 грн;

Правекс Банк – 51,8 грн;

А-банк – 51,5 грн;

Таскомбанк – 51,9 грн;

Сенс Банк – 51,9 грн;

Райффайзен Банк – 51,5 грн;

Укрсиббанк – 51,65 грн;

Универсал Банк – 51,25 грн;

ПУМБ – 51,8 грн;

Юнекс Банк – 51,4 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу евро на неделю

В среднем же, 15 июня банки покупают евро по 51,7 грн, а продают по 52,3 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 51,97/52,47 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение недели (заканчивается 21 июня), стоимость наличного евро в банках и обменниках может заметно измениться. По его словам, она будет находиться в пределах 51-52,5 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,8-1 грн в банках;

до 1-1,3 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,3-0,5 грн и 0,5-0,7 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,2-0,3 грн в банках и до 0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания.

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