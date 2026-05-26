Такого курса еще не было: официальный доллар в Украине обновил исторический рекорд

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на 27 мая на уровне почти 44,28 грн. Это на 2 коп. превышает прошлый исторический максимум, зафиксированный 25 мая, и является рекордом в истории Украины.

Об этом свидетельствуют данные НБУ. По сравнению с сегодняшним днем, 26 мая, доллар завтра подорожает на 4 копейки.

Курс евро при этом относительно далек от рекорда. За сутки евровалюта и подорожала на копейку, до 51,52 грн. Исторический же максимум евро был установлен 22 апреля и составляет 51,91 грн. Ослабление национальной валюты относительно евро в этот период происходило на фоне общего усиления европейской валюты на международных рынках (роста кросс-курса евро/доллар), а также из-за сезонных факторов и значительных объемов бюджетных расходов внутри Украины.

Прогноз наличного курса доллара до конца мая

До конца мая курс доллара в украинских банках и обменниках, как ожидается, будет оставаться в пределах 43,5-44,5 грн, а евро – 50-52,5 грн. По состоянию на 26 мая банки покупают доллар в среднем по 43,98 грн и продают по 44,46 грн, обменники – по 43,77 и 44,17 грн соответственно. Банкиры прогнозируют, что последняя неделя месяца пройдет без резких курсовых скачков или ажиотажа на валютном рынке.

Как пояснил вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов, НБУ продолжает политику "управляемой гибкости" и имеет достаточно инструментов для сдерживания спекулятивного давления. По его словам, оснований ожидать "курсовой шокотерапии" сейчас нет. Директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой добавил, что валютная стабильность позволяет гражданам избегать эмоциональной скупки доллара, а бизнесу – спокойнее планировать контракты и закупки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время статус доллара как глобальной "тихой гавани" оказался под вопросом на фоне роста бюджетных рисков в США и дискуссий о возможном возвращении к политике количественного смягчения. Речь идет о ситуации, когда центральный банк "печатает" деньги, выкупая государственные облигации и другие активы, чтобы поддержать экономику.

