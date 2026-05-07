Такого в России не было почти год: как цены на нефть изменили поведение Кремля

Министерство финансов и Центральный банк РФ планируют начать закупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это означает, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке и существенного роста нефтяных котировок страна-агрессор впервые с января 2022 года вернется на валютный рынок в качестве покупателя.

Об этом сообщают российские медиа. Впрочем, запланированный масштаб операций – значительно скромнее, чем аналитики рассчитывали ранее.

Планы Кремля

Минфин собирается возобновить пополнение ФНБ – начиная с 8 мая за закупку валюты из казны будут тратить 5,8 млрд рублей в день. То есть всего – 110,3 млрд рублей до конца месяца.

В то же время Центробанк будет тратить только 1,18 млрд рублей в день, параллельно продавая валюту для компенсации предыдущих расходов из фонда. В итоге чистые покупки ЦБ составят около 1% от среднедневного объема торгов парой юань/рубль.

Тогда как аналитики ожидали, что на пополнение ФНБ в мае уйдет 340-455 млрд рублей – то есть втрое-вчетверо больше. Прогнозы не сбылись, поскольку дополнительные нефтяные доходы бюджета оказались мизерными – 21 млрд рублей вместо прогнозируемых 210 млрд. Среди возможных причин:

удары Украины по нефтяным портам Усть-Луга и Приморск , которые останавливали экспорт;

, которые останавливали экспорт; добыча нефти в январе-апреле упала еще на 500 тысяч баррелей в сутки – до 16-летнего минимум, из-за чего апрельские нефтегазовые доходы, хоть и выросли на 39% к марту, но оказались на 21% ниже апреля прошлого года.

Что ждет экономику РФ

Такой объем покупок вряд ли существенно повлияет на курс рубля. Аналитики прогнозируют, что доллар останется в районе 74-75 рублей, а евро – ниже 93 рублей. Хотя похоже, что Кремль и не стремится к резкому ослаблению рубля, поскольку сильная валюта сдерживает инфляцию, которая и без того остается болезненной темой российской экономики.

Тем временем Фонд национального благосостояния, который должен был служить подушкой безопасности, стремительно худеет. По состоянию на 1 мая его свободные активы составляли 3,6 трлн рублей – на 14% меньше, чем в январе, и примерно на 60% меньше, чем до полномасштабного вторжения в Украину. За первые два месяца года Россия потратила из фонда еще 419 млрд рублей для покрытия бюджетного дефицита.

Москва понимает, что нефтяная удача может оказаться кратковременной, и уже рассматривает возможность снижения порога цены отсечения – чтобы пополнять фонд даже при дешевой нефти. Но это будет означать меньше денег на расходы бюджета. Министр финансов Антон Силуанов откровенно признает приоритет: сохранить резервы на три года вперед – на случай, если энергетические рынки обвалятся.

