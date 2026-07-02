Правительство отстранило главу Гослесагентства в связи с дисциплинарным разбирательством: что происходит

Кабинет министров Украины принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Смаля. На время проведения служебного расследования чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Об этом говорится в распоряжении правительства №638-р от 1 июля этого года. Оно было опубликовано на правительственном портале.

Согласно распоряжению, Виктора Смаля отстранили от исполнения обязанностей главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины на время дисциплинарного производства.

Вместе с другим правительственным документом № 637-р Кабмин поручил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы провести дисциплинарное разбирательство. Расследование должно быть завершено до 8 августа, а комиссия должна представить правительству информацию о его результатах.

Также правительство определило, кто будет временно исполнять обязанности руководителя Гослесагентства. Согласно распоряжению № 639-р, эти полномочия возложены на первого заместителя председателя агентства Владимира Бучка.

Напомним, в медиапространстве вновь появились сообщения о возможной отставке министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Сам чиновник заявляет, что никаких официальных разговоров о его увольнении не было.

Также OBOZ.UA сообщал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский остался на своей должности — несмотря на то, что Нацбанк признал его профессионально непригодным и еще неделю назад дал почтовой службе 5 дней на увольнение своего руководителя. В частности, в регуляторе отмечали, что из-за многочисленных нарушений в течение 2023–2026 годов НБУ неоднократно штрафовал "Укрпочту" и выносил официальные письменные предупреждения.

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