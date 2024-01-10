Страны ЕС согласовали "частичный переговорный мандат" по финансовой поддержке Украины: что это значит

Европейские политики согласовали "частичный переговорный мандат" по предложению создать новый единый специальный инструмент для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Решение одобрено комитетом постоянных представителей ЕС на уровне послов.

Видео дня

Речь идет об объединении в рамках Украинского Фонда (Ukraine Facility) бюджетной помощи Киеву со стороны Европейского Союза в один единый инструмент. Это должно "обеспечить последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку на период 2024–2027 годов, адаптированную к беспрецедентным задачам поддержки страны, находящейся в состоянии войны", заявляется на сайте Совета ЕС.

Указанный мандат станет основой для переговоров между Советом ЕС и Европарламентом. В то же время он не включает вопросы, связанные с бюджетом (например, общий объем финансирования, доля грантов и займов). Это будет зависеть от окончательного результата "горизонтальных переговоров" относительно бюджетной программы Евросоюза на 2021–2027 годы.

В этом контексте можно напомнить, что Европейская комиссия ранее предлагала определить общий бюджет Украинского Фонда в размере 50 млрд евро (17 млрд на гранты и 33 млрд на займы).

Составляющие мандата:

1) подготовка Киевом "Украинского плана", определяющего намерения по восстановлению, восстановлению и модернизации, а также реформы на пути к членству в ЕС.

2) согласно рамочной инвестиционной программе Украины, Европейский Союз будет оказывать поддержку в форме бюджетных гарантий и смеси грантов и кредитов от государственных и частных учреждений. Украинский гарантийный механизм должен покрывать кредитные опасности.

3) технические и другие меры помощи стране на пути адаптации к законодательству ЕС и в осуществлении структурных реформ.

"ЕС намерен оказывать неизменную поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо. Целью Украинского Фонда является предоставление последовательной поддержки... в разгар беспрецедентных проблем, вызванных агрессивной войной России. В то же время поддержка поможет Украине продолжить реформы и усилия по модернизации, необходимые для ее продвижения на пути к будущему членству в ЕС", – отметил председательствующей в ЕС Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии.

Как писал OBOZ.UA:

– Межпартийные баталии в США, связанные с выборами президента, парализовали работу Конгресса, который не смог принять закон о предоставлении Украине военной помощи, как просила администрация Джо Байдена. Республиканцы настаивают, что выделение многомиллиардного пакета должно состояться одновременно с усилением борьбы с нелегальной иммиграцией на южной границе страны. Демократы против, продолжаются консультации.

– В Палате представителей заявили, что сроки одобрения нового пакета финансирования Украины зависят от информации из Белого дома. Конгресс ожидает от администрации Байдена объяснения своей стратегии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!