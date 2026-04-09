Страна ЕС заработает на украинцах больше, чем помогла за 4 года: суммы могут удивить

Украинцы, работающие в Словакии, в этом году заплатят больше налогов и обязательных взносов, чем было страна потратила на помощь беженцам с начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Независимого бюджетного совета (RRZ), сообщает STVR. Аналитики подсчитали, что только в этом году доходы Словакии от работающих украинцев составят:

примерно 518 млн евро – от взносов и налогов на доходы;

– от взносов и налогов на доходы; около 100 млн евро – от уплаченных акцизов.

При этом расходы страны на поддержку украинских беженцев ежегодно сокращаются – со 153 млн евро в 2022 году до менее чем 100 млн евро в прошлом году. Таким образом, даже суммарно все расходы будут меньше суммы доходов в 2025 году.

"Доходы государства от экономической деятельности граждан Украины за один год значительно превышают все расходы Словацкой Республики на помощь за четыре года конфликта. Этот факт подтверждает, что трудоустройство украинцев является не только социально, но и финансово выгодным", – констатируют авторы исследования.

Влияние украинцев на рынок труда Словакии

Всего в прошлом году в Словакии насчитывалось более 143 тыс. трудоустроенных граждан Украины – это более трети всех работающих иностранцев. Впрочем, не все из них являются беженцами от войны – некоторые работали до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В отчете отмечается, что украинцы занимают должности в значительном количестве профессий и в разных регионах страны, помогая смягчить долгосрочную нехватку рабочей силы в промышленности, сфере услуг и здравоохранении. Кроме того, в словацких университетах учатся более 17 тыс. украинцев, а тысячи украинских детей посещают детские сады, начальные и средние школы в этой стране.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в феврале Словакия автоматически продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года на основании решения Европейского Союза. Статус и в дальнейшем предоставляет большинству людей право на проживание, работу, медицину и образование без необходимости повторного оформления.

