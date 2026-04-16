Страна ЕС усложнила въезд из Украины: какая ситуация на границе

Украинцам будет сложнее попасть в Евросоюз – 17 апреля пройдут румынская сторона будет осуществлять технические работы на границе. Поэтому паромную переправу в пункте пропуска "Орловка-Исакча" лучше обходить.

Видео дня

Об этом сообщили 16 апреля в Государственной таможенной службе Украины. Отмечается, что работы будут продолжаться с 8 до 14 часов.

"По информации румынской стороны, завтра, 17 апреля, в международном пункте пропуска "Исакча" запланировано техническое обслуживание гидротехнического сооружения. Работы продлятся с 8:00 до 14:00, в этот период функционирование паромной переправы на линии "Орловка-Исакча" будет временно приостановлено", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на границе с Румынией продлили ограничения движения из-за реконструкции моста через Тису. С 15 апреля по 15 мая в будние дни с 09:00 до 16:00 временно приостанавливается оформление транспортных средств. В то же время пешеходное сообщение работает без ограничений.

Новый порядок въезда в ЕС

С 10 апреля 2026 года в Европейском союзе (ЕС) заработала система EES, которая отменяет штампы в паспорте и вводит электронный учет всех поездок с биометрией. Украинцам придется проходить новую процедуру контроля, а система автоматически будет отслеживать сроки пребывания в Шенгенской зоне.

Одно из самых заметных нововведений – отказ от привычных штампов в паспорте. Вместо этого вся информация о пересечении границы будет храниться в электронной системе, после запуска Entry/Exit System:

больше не будут ставить штампы в паспорте;

все въезды и выезды будут фиксироваться автоматически;

пограничники будут собирать биометрические данные (фото и отпечатки пальцев);

система самостоятельно будет контролировать правило пребывания "90 дней в течение 180".

Ошибиться с подсчетом разрешенного времени пребывания станет значительно сложнее – система будет делать это автоматически. Процедура пересечения границы также изменится, особенно во время первой поездки после запуска системы. Во время первого въезда нужно будет:

отсканировать паспорт;

сдать биометрические данные;

пройти полную регистрацию в системе.

