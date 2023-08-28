Страна ЕС объявила о закрытии границы для зерновых из Украины: что известно

В Венгрии уже с середины сентября хотят закрыть границу для некоторых зерновых из Украины. Власти страны объясняют это тем, что в последние годы венгерское сельское хозяйство "переживает одно потрясение за другим".

Видео дня

О соответствующем решении на национальном уровне предупредили в министерстве сельского хозяйства. Об этом пишет Agrar Szektor.

Глава ведомства Иштван Надь говорит, что если ЕС не продлит запрет на импорт некоторых украинских зерновых продуктов, истекающий 15 сентября, то Венгрия "в целях защиты внутреннего рынка" введет запрет не только на эти четыре продукта, но и на все 24 предыдущих продукта.

Министр добавил, что в последние годы венгерское сельское хозяйство "испытывает одно потрясение за другим". По его словам, украинская сельскохозяйственная продукция "беспошлинно ринулась на европейский рынок - все это создает трудности для производителей".

Как сообщалось, Польша настаивает на решении Еврокомиссии продлить запрет экспорта украинского зерна в Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Если это решение не примут, Польша может попытаться ввести запрет в одностороннем порядке, однако это может привести к ответным ограничениям со стороны Еврокомиссии.

Польские власти заявили, что если Евросоюз не продлит этот запрет, то введут односторонние ограничения. Такое решение Варшавы означало бы нарушение законодательства ЕС. Польше могут угрожать штрафные санкции, но их реализация предусматривает длительную процедуру.

OBOZREVATEL писал ранее, что РФ, вероятно, направила в Ливан похищенные партии украинской кукурузы. Украина уже получила информацию об этом инциденте и приняла необходимые меры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!