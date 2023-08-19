Польша может попасть под ограничения Евросоюза, если запретит импорт украинского зерна: СМИ узнали детали

Польша настаивает на решении Еврокомиссии продлить запрет на экспорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Если это решение не примут, Польша может попытаться ввести запрет в одностороннем порядке, однако это может привести к ответным ограничениям со стороны Еврокомиссии.

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Как пишет издание RMF24, польские власти заявили, что если Евросоюз не продлит этот запрет, то введут односторонние ограничения. Такое решение Варшавы означало бы нарушение законодательства ЕС. Польше за это могут грозить штрафные санкции, но их реализация предполагает длительную процедуру.

"По словам наших собеседников, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут быть введены отдельными странами ЕС. Например, Германия может решиться на такой шаг, но не только. Большинство стран выступают против продления запрета на импорт зерна из Украины только для четырех стран. По нашей неофициальной информации, до 20 стран могут быть против такого продления", – сообщает издание.

Если бы только Польша и Венгрия ввели односторонние ограничения, они вряд ли могли бы рассчитывать на снисходительность ни со стороны ЕК, ни со стороны других стран ЕС.

Напомним, Польша запретила Украине экспортировать зерно в их страну (разрешен только транзит). Однако при этом продолжает покупать зерно у России. Как рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, это объясняют незначительными объемами закупок из РФ. При этом Украина поставляла такие объемы, что создала конкуренцию польским аграриям.

По мнению главы Украинской аграрной конфедерации, Польша думает о защите своих фермеров, которые не могут конкурировать с украинскими "даже в условиях войны, когда в Украине не все хорошо". "Но все же украинское сельское хозяйство мощнее, оно развивается совсем по другому принципу, чем европейское. И это действительно причина", –прокомментировал эксперт заявления польской стороны относительно блокировки украинского агроэкспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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