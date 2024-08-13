Страна ЕС начала зарабатывать на беженцах из Украины: доход измеряется миллиардами

Украинские беженцы в Чехии начали приносить прибыль этому государству. За первые три месяца 2024 года они внесли в чешскую казну почти на 3 млрд чешских крон (около 5,4 млрд грн по актуальному курсу НБУ) больше, чем получили от него пособий. На эту сумму можно построить 10 км автострад или повысить пенсию всем пенсионерам на 1 200 крон в год (2 150 грн).

Видео дня

Об этом сообщает uamedia.eu. Отмечая: в Чехии ожидают, что поступления денег от украинских беженцев продолжат расти, "а расходы на них – снижаться".

"В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 млрд крон, а взносов в бюджет было перечислено на сумму 12,6 млрд крон. В прошлом году баланс уже был более-менее сбалансирован: министерство определило расходы в 21,6 миллиарда, а доходы – в 21 миллиард. .... В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 млрд крон, а расходы – 3,5 млрд крон. Таким образом, государство получило 2,9 млрд крон", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается:больше всего денег от украинцев Чехия получает за счет взносов на социальное и медицинское страхование. За ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор.

В целом же, отмечается, в настоящее время временную защиту в Чехии получили около 350 000 лиц из Украины. При этом 118 000 из них работают.

"В подавляющем большинстве случаев, девять из десяти, это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы. А значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%)", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Словакии с 6 августа 2024 года начали действовать новые правила регистрации для получения временной защиты. Теперь украинские беженцы могут подать документы в любое отделение полиции по делам иностранцев, но предварительно необходимо зарегистрироваться онлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!