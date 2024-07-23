Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, чего ожидать после "отмены дефолта"

На фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга, в ближайшее время Украине не ожидается резких изменений курса доллара – тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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Об этом OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в ближайшие месяцы именно внутренние экономические факторы будут влиять на курс.

"Решение об отсрочке (реструктуризации) по уплате части внешнего долга Украины крайне важно для экономики страны, ведь фактически высвобождается значительная часть средств, которые Украина должна уплатить по обязательствам и страна избегает дефолта. В условиях войны экономический кризис крайне нежелателен и деструктивен", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: не исключено, что международная помощь направлена ​​на то, чтобы Украина имела возможность удержать экономику и заложить основы для ее развития и реформ.А "реструктуризация будет способствовать этому".

"В то же время, валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации. Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д. Кроме того, эффективная политика НБУ гарантирует, что ситуация на валютном рынке будет находиться в нормальном рабочем режиме", – констатировал банкир.

Украина договорилась с кредиторами

Напомним: ранее Украина достигла принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов до 2029 года. Это означает, что:

дефолта в августе не будет;

за ближайшие годы удастся сэкономить миллиарды долларов.

Эксперты же отмечают: такое соглашение высвободит средства на неотложные потребности Украины. А кроме того, повысит ее репутацию как заемщика.

Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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