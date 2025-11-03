Старый курс больше не действует: сколько теперь стоит доллар в украинских обменниках

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника 3 ноября они определили его в средние 41,53/42,17 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 31 октября.

А вот в банках произошли менее заметные изменения. Там курс наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,7/42,15 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. выше в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 42,15-42,25 грн. Так:

ПриватБанк – 42,15 грн;

Райффайзен Банк – 42,19 грн;

Прокредит Банк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 42,15 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

Сенс Банк – 42,25 грн;

Юнекс Банк – 42,25 грн;

Укрсиббанк – 42,25 грн.

Покупают же они ее по 41,25-41,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,87 грн;

Прокредит Банк – 41,57 грн;

Таскомбанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Юнекс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

На что следует обращать внимание, покупая доллары

Вместе с тем, рассказали OBOZ.UA в крупнейшем операторе рынка обмена валют в Украине, при инвестировании в иностранную валюту следует помнить: вкладываться только в "одни деньги" рискованно. Поскольку в случае какой-то чрезвычайной ситуации есть риск потерять сбережения.

"Поэтому мы советуем держать баланс доллара (как стабильного якоря портфеля сбережений) и евро (как инструмента для большей гибкости), формируя таким образом валютную ликвидность постепенно – хоть и небольшими траншами. Даже несмотря на колебания в паре между собой, каждая из них в средне- и долгосрочной перспективе выглядит надежнее гривни с точки зрения сохранения стоимости", – объяснили специалисты.

При этом они подчеркнули: для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

"Также обращайте внимание на отсутствие скрытых комиссий при обмене, а главное – качество и подлинность купюр. Не менее важно позаботиться о безопасных способе и месте хранения, ведь риски физической потери – наиболее острые для наличных сбережений", – советуют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозам, в ноябре он будет находиться в пределах от 42 до 43 грн. В то же время на понедельник 3 ноября Нацбанк обновил его до 41,89 грн.

