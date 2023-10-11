Стало известно, как российские элиты обходят санкции с помощью 'золотых паспортов': раскрыта схема

Представители "российской элиты" обходят санкции с помощью "золотых паспортов" Доминики. С таким паспортом можно ездить примерно в 140 стран, включая государства Европейского Союза (ЕС).

Данные владельцев "золотых паспортов" узнал "Проект" совместно с партнерами по OCCRP. "Золотые паспорта" получили миллиардеры Год Нисанов, Зарах Илиев, Омар Муртузалиев, партнер Ротенберга Василий Анисимов и акционер "Евраза" Александр Абрамов.

Все кроме Муртузалиева находятся под западными санкциями. При этом доминиканское гражданство помогает олигархам из страны-террористки обходить банковские проверки и другие ограничения посредством возможности скрыть наличие паспорта РФ и изменить имя.

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Также паспорта Доминики покупают и те граждане страны-агрессорки, на которых возбуждены уголовные дела в РФ. Среди них, в частности, Михаил Янчук, эксглава Анталбанка, обвиняющий в хищении денег вкладчиков на миллиарды рублей, а также владелец финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes Роман Василенко.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что ЕС запретил жителям России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни.