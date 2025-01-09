США выгоднее финансировать Украину: если Россия победит в войне, Вашингтон потеряет сотни миллиардов долларов

Победа России в войне обойдется США в более чем 800 миллиардов долларов дополнительных оборонных расходов в течение пяти лет. Поддержка Украины сейчас значительно дешевле и выгоднее для американской безопасности и экономики.

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Об этом говорится в отчете American Enterprise Institute (AEI). Авторы отчета отмечают, что успех вторжения Владимира Путина не только изменит геополитический ландшафт Европы, но и вдохновит Кремль на дальнейшие агрессивные действия, на этот раз уже против стран НАТО.

В связи с этим Соединенным Штатам придется кардинально пересмотреть свой оборонный бюджет для сдерживания России. Согласно подсчетам AEI, если Украина проиграет, США в 2025-2029 годах будут вынуждены дополнительно потратить:

2025 год – 160 млрд долларов;

– 160 млрд долларов; 2026 год – 156 млрд долларов;

– 156 млрд долларов; 2027 год – 163 млрд долларов;

– 163 млрд долларов; 2028 год – 159 млрд долларов;

– 159 млрд долларов; 2029 год – 170 млрд долларов.

В общей сложности эта сумма составит 808 миллиардов долларов, что является значительным дополнительным бременем для бюджета Пентагона. В случае поражения Украины, пятилетний план Министерства обороны США вырастет с нынешних 4,4 трлн долларов до 5,2 трлн долларов.

С момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Конгресс США выделил в поддержку Украины 112 миллиардов долларов. По данным AEI, эта сумма составляет всего 14% от потенциальных затрат, которые Вашингтону пришлось бы нести в случае победы России.

"Это значит, что поддержка Киева сейчас стоит примерно в семь раз дешевле, чем будущие затраты на сдерживание России после ее победы", – говорится в отчете. Более того, значительная часть выделенных средств остается внутри США, поскольку их используют по заказу военной техники у американских производителей. Таким образом, помощь Украине не только стратегическая, но и выгодна для американской экономики.

В докладе также говорится, что избранный президент Дональд Трамп, известный своим критическим отношением к поддержке Украины, может изменить нынешнюю политику. По данным AEI, Трамп рассматривает два возможных варианта:

увеличение помощи Украине для принуждения Москвы к мирным переговорам;

для принуждения Москвы к мирным переговорам; прекращение поддержки Киева, что может привести к снижению шансов Украины на победу.

Трамп унаследует возможность распоряжаться свыше 3 миллиардов долларов оборонных средств, которые Конгресс уже одобрил для использования на нужды Украины. Однако до сих пор он не дал четких сигналов о своих намерениях по этому вопросу.

AEI, известный своими "ястребиными" взглядами на оборонную политику, подчеркивает, что поддержка Украины отвечает лучшим финансовым интересам Соединенных Штатов. "Краткосрочные расходы на помощь Украине значительно меньше, чем долгосрочные расходы, которых потребует сдерживание России после ее победы", – говорится в заключении в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за все время полномасштабной российской агрессии Украина привлекла более $115 млрд. льготного внешнего финансирования – в среднем по $3,4 млрд. в месяц. Это позволило отложить более $47,5 млрд и обеспечить экономическую стабильность в ближайшие 12-18 месяцев, то есть даже смены власти в США уже по меньшей мере год не повлияет на экономику Украины.

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