США вместе с Великой Британией ввели новые санкции против России

Министерство финансов США в координации с Великобританией ввело две новые санкции против РФ. Новые ограничения должны помешать импорту алюминия, меди и никеля русского происхождения.

"Наши новые запреты на ключевые металлы в координации с нашими партнерами в Великобритании нацелены на доходы, которые Россия может получить для продолжения своей жестокой войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен, говорится в сообщении американского министерства.

"Можно легче лишить Путина возможности вести свою незаконную войну в Украине, если действовать вместе с нашими союзниками", – сказал канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант. "Благодаря лидерству Британии в этой сфере, наши решительные действия из США по совместному запрету российских металлов на двух крупнейших биржах не позволят Кремлю направлять больше наличных денег в свою военную машину", - говорится в сообщении.

Чтобы реализовать эту политику, Министерство финансов США выдало новое решение в соответствии с EO 14068, запрещающим импорт в Соединенные Штаты алюминия, меди и никеля российского происхождения, произведенных 13 апреля 2024 года или позже ("металлы"). Казначейство также выдало дополнительное определение в соответствии с Исполнительным приказом (EO) 14071, которое запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские нефтяные компании столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих зарубежных покупателей. Речь идет об оплате нефти и продуктов ее переработки (топлива), которые экспортируются из РФ в Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны стали более осторожно подходить к операциям с Россией, опасаясь вторичных санкций США.

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