США сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые газовые проекты – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки сосредоточены на том, чтобы Россия не могла развивать новые газовые проекты. В то же время Вашингтон намерен продолжать накладывать санкции на российские нефтяные танкеры.

Это необходимо, чтобы усилить соблюдение "ценового ограничения" G7 на экспорт российской нефти, которое успешно снижает нефтяные доходы Москвы. Об этом сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт в понедельник, 8 апреля, передает S&P Global.

"Мы пытаемся как можно быстрее сократить доходы России от нефти и газа, не дестабилизируя при этом наш глобальный энергетический рынок", – заявил он на глобальном саммите FT Commodities.

Представитель Госдепа добавил, что "следует ожидать, что принудительные действия США и коалиции продолжатся".

По его словам, доходы Москвы от налога на нефть снизились почти на 30% по сравнению с уровнем 2022 года, а общее сокращение доходов от экспорта нефти из России составляет $2,6 млрд по сравнению с ноябрем 2022 года.

Пайетт отметил, что Штаты и союзники будут придерживаться этого курса действий, пока это будет необходимо, чтобы изменить поведение РФ и заставить ее остановить войну против Украины.

"То, что вы видели, – это раздвоение глобальных энергетических рынков. У вас есть один рынок, который является глубоким, прозрачным и хорошо интегрированным в мировую экономику, и у вас есть другой рынок, который является поверхностным, непрозрачным и ненадежным. Наша цель на этом втором рынке – повысить затраты Кремля, чтобы снизить доходы, которыми пользуется Россия", – заявил он.

Пайетт также указал на недавние сообщения о том, что российская компания "Новатэк" приостановила производство на своем проекте "Арктик СПГ 2" из-за санкций и нехватки газовых танкеров.

"Мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не могла разрабатывать новые проекты", – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, российские нефтяные компании столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих заграничных покупателей. Речь идет об оплате нефти и продуктов ее переработки (топлива), которые экспортируются из РФ в Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны стали более осторожно подходить к сделкам с Россией, опасаясь вторичных санкций США.

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