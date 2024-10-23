США предоставят Украине $20 млрд из замороженных российских активов, – Зеленский

В США приняли решение предоставить 20 миллиардов долларов Украине. Эти средства будут аккумулированы благодаря доходам от замороженных активов Российской Федерации.

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Об этом сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам 23 октября. Видео опубликовано YouTube-каналом Офиса президента.

Это – часть кредита, предусмотренного решением G7 о 50 миллиардах долларов для Украины. Напомним, что он будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов в Европе.

Зеленский указал, что это важная новость, и средства нужны "для нашей защиты и устойчивости".

"Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году. Спасибо Соединенным Штатам, спасибо всей "Группе семи", – сказал президент.

Отметим, что лидеры стран G7 достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов еще в июне 2024 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, РФ может не получить свои активы, замороженные в банках и депозитариях западных стран, даже после завершения войны в Украине. Страны-члены клуба "Большой семерки" не планируют их возвращать до тех пор, пока агрессор полностью не компенсирует ущерб после окончания боевых действий.

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