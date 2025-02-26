США планируют обсудить с Россией замороженные активы: Рубио сказал, когда это произойдет

США собираются обсудить со страной-агрессором РФ вопросы замороженных российских активов и американских компаний, пострадавших в результате войны. В Вашингтоне сказали, что это станет возможным только после прекращения огня между Россией и Украиной.

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Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News. Он назвал три первых шага, которые США собираются сделать для "перезагрузки" отношений с Россией.

По словам Рубио, в первую очередь нужно возобновить работу посольств.

"Наше посольство в Москве сейчас едва функционирует. У нас там работают замечательные люди, но они не могут работать, потому что россияне сделали жизнь ужасной, поэтому мы должны это исправить. Я напоминаю всем, что в разгар холодной войны, в тяжелейшие ее дни, Советский Союз и Соединенные Штаты все еще поддерживали отношения", – отметил госсекретарь.

Вторым шагом будет диалог с Москвой о прекращении войны, подчеркнул Рубио.

"Мы должны пригласить их и сказать: "Хорошо, ребята, вы серьезно настроены на то, чтобы покончить с конфликтом? Давайте сядем и поговорим об этом", – сказал госсекретарь США.

И уже третьим шагом станет понимание того, какими будут дальнейшие отношения США и России. По словам Рубио, возможности для совместной работы двух стран уже есть.

"Очевидно, это повлечет за собой разговор не только о российских активах, которые были конфискованы европейцами или США, но и об американских компаниях, которые пострадали. Поэтому это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения. Мы еще не на этом этапе, и я не хочу забегать вперед. Ничего из этого даже невозможно, и мы даже не можем говорить об этих вещах или исправлять их, пока не приведем эту войну хотя бы к какому-нибудь крепкому прекращению огня и, надеюсь, к окончательному завершению", – уточнил глава Госдепа США.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Европы, а также США заморозили российские активы. В общей сложности они составляют около 300 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Европейский Союз активно рассматривает "более агрессивные" способы конфискации замороженных российских активов. Таким образом, ЕС пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне возможного сокращения помощи со стороны США.

Британские парламентарии призвали правительство передать Украине все замороженные активы России, из которых 25,5 млрд фунтов стерлингов (около $32,13 млрд) хранятся в Великобритании. В Британии предлагается найти юридические механизмы для легального перевода этих средств на нужды Украины.

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