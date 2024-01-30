США могут возобновить санкции против Венесуэлы: Reuters узнало причину

Правительство США намерено возобновить санкции в отношении энергетического сектора Венесуэлы. Это связано с решением Верховного суда Венесуэлы, запрещающего участие Марии Корины Мачадо, лидера правой оппозиции, в предстоящих президентских выборах.

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Об этом говорится в материале Reuters, по данным агентства, правительство Соединенных Штатов планирует отменить временную приостановку санкций против Каракаса, это может произойти в апреле.

Введение ограничений возможно, если Мачадо не будет допущен к участию в президентских выборах в 2024 году. Также администрация американского лидера Джо Байдена рассматривает возможность принятия дополнительных мер против Венесуэлы.

"Соединенные Штаты сейчас пересматривают нашу политику санкций в отношении Венесуэлы, основываясь на этом развитии событий и недавнем политическом преследовании кандидатов от демократической оппозиции и гражданского общества", – сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Миллер назвал решение венесуэльского суда "глубоко тревожным", поскольку оно противоречило обещаниям Мадуро разрешить всем партиям выбирать своих кандидатов на президентские выборы.

За что США вводили санкции против Венесуэлы?

США вводили санкции против Венесуэлы по разным причинам, включая:

1. Политический кризис. США ввели санкции против Венесуэлы в связи с начавшимся в 2014 году политическим кризисом. В 2017 году США ввели санкции против высокопоставленных чиновников правительства Венесуэлы, обвиненных в нарушении прав человека и демократических принципов.

2. Нарушение прав человека. США также вводили санкции против Венесуэлы из-за нарушений прав человека. В 2018 году США ввели санкции против четырех высокопоставленных чиновников Венесуэлы, обвиненных в нарушении прав человека и угнетении оппозиции.

3. Экономические санкции. США ввели экономические санкции против Венесуэлы из-за роста инфляции и экономического кризиса. В 2019 году США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, что привело к понижению экспортных доходов страны.

4. Поддержка терроризма. В 2020 году США ввели санкции против Венесуэлы из-за обвинений в поддержке террористических организаций, таких как Фарк и Хутти.

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