Сразу 5 стран ЕС требуют от Еврокомиссии вернуть пошлины на украинское зерно: что известно

Сразу 5 стран Европейского Союза (ЕС) – Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия – требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на зерно из Украины. Причина состоит в якобы недобросовестной конкуренции.

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Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии. "Именно поэтому Брюссель должен принять меры, которые защитят граничащие с Украиной рынки государств-членов и одновременно дадут им возможность использовать свой экспортный потенциал. Одним из таких вариантов может стать введение тарифов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", — заявил он.

Он также добавил, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия придерживаются общей позиции, направленной на то, чтобы украинский сельскохозяйственный экспорт не оказывал негативного влияния на европейский рынок.

"Поэтому Брюссель также должен обеспечить последовательное применение сельскохозяйственных стандартов ЕС ко всем продуктам, предлагаемым европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию представить отчет о соответствии производственных стандартов Украины стандартам сельскохозяйственной продукции ЕС", — добавил Надь.

Еврокомиссия 15 сентября 2023 года объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Что известно о ситуации?

Ограничения были введены в мае 2023 г. и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Вышеуказанные страны утверждали, что украинская с/х продукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС остается у них и наносит ущерб местному агросектору.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонний запрет. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, на границе Польши и Украины ожидают возможности проезда около 1,2 тыс. грузовиков. Речь идет о очередях на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин". Также заблокировано движение грузового транспорта через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на украинско-румынской границе.

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