Граница с Румынией снова заблокирована, в Польше в очереди на въезд стоят более 1000 грузовиков: какая ситуация сейчас

По состоянию на утро 15 января на границе Польши и Украины ожидают возможности проезда около 1,2 тыс. грузовиков. Речь идет о очередях на пунктах пропуска "Рава-Руська", "Краковец" и "Ягодин". Также заблокировано движение грузового транспорта через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на украинско-румынской границе.

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"Около 12.00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". информирует Госпогранслужба.

Какова ситуация на польско-украинской границе?

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, рассказал в эфире "Эспрессо", что продолжается блокирование трех направлений – "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин". Самая большая очередь сегодня утром была возле пункта пропуска "Рава-Руська".

"По состоянию на утро 15 января по информации от польских коллег на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда где-то 1200 грузовых транспортных средств совокупно по этим направлениям. Самая большая очередь сегодня утром была у пункта пропуска "Рава-Руська". Более или менее интенсивное движение мы продолжаем замечать в направлении пункта пропуска "Краковец", а самый маленький – "Ягодин", хотя это направление имеет наибольшую пропускную способность для грузовиков", - отметил Демченко.

Он добавил, что примерно 1200-1400 грузовиков пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" может пропускать за сутки в обоих направлениях. Однако сейчас на этом направлении следуют от 100 до 150 грузовиков в течение суток.

"Недавно был разблокирован пункт пропуска "Шегини – Медика", на котором очереди остаются, несмотря на то, что динамика движения сохраняется на уровне тех показателей, которые были еще до блокирования этого направления. Но водители и перевозчики ищут направления и возможности, чтобы пересечь границу, поэтому очередь напротив Шегини есть. По состоянию на сегодняшнее утро там находится около 950 грузовых транспортных средств", – подытожил Демченко.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, местные власти в польской Медице не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика - Шегини" с 15 января по 15 марта. Поскольку фермеры уже прекратили свою забастовку на этом КПП, пока она останется открытой для фур.

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