Бельгия приняла председательство в Совете Европейского Союза: какие вопросы страна назвала приоритетом и чего ждать Украине

С 1 января 2024 года Бельгия приняла председательство в Совете Европейского Союза. Эта страна будет председательствать в Совете ЕС до июня, после чего это право перейдет Венгрии.

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Накануне премьер-министр Александр де Кро и министр иностранных дел Аджа Лябиб представили программу председательства Бельгии в Совете ЕС. OBOZ.UA выяснил, какие приоритеты Бельгия выбрала для себя в европейском Совете и чего ждать Украине.

Глава бельгийского правительства заявил, что его страна будет стремиться к реформированию Европейского Союза. В частности, он акцентировал на стимулировании развития инноваций и конкурентоспособности экономики, защиты внешних границ Евросоюза. Также Александр де Кро заявил, что необходимо работать ради мира.

Бельгийский премьер отметил, что девизом председательства его страны в Совете ЕС будет "защита людей, укрепление экономики и подготовка к общему будущему". При этом он подчеркнул, что председательство Бельгии в Совете Европейского Союза будет предоставлять приоритет внутренним реформам, которые необходимы для сохранения функционирующего союза и способности решительно действовать в интересах европейцев.

Во время презентации программу председательства Бельгии в Совете ЕС Александр де Кро упомянул Украину. Политик отметил, что Евросоюз необходимо реформировать с учетом возможного расширения блока на восток и Западные Балканы на юго-востоке.

Более того, он заявил, что важную роль в ЕС будет играть сохранение единства Европы в защите и поддержке Украины. Александр де Кро заверил, что Европа продолжит оказывать Украине финансовую и военную поддержку в борьбе против российской агрессии.

Напомним, в декабре 2023 года Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении в Европейский Союз для Украины. Такое же решение лидеры ЕС приняли и в отношении Молдовы.

Ранее сообщалось, что получение зеленого света на переговоры о вступлении в ЕС не означает, что уже в обозримом будущем наша страна может стать часть европейского блока. Ведь впереди Украину ждет непростой путь, предусматривающий целый ряд реформ и корректировок в соответствии с европейским законодательством.

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