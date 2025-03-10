Советники Трампа уже готовят смягчение санкций против России: Bloomberg раскрыл подробности

Советники Дональда Трампа уже работают над планом ослабления санкций против России, в частности, пересмотра ограничений на экспорт нефти и финансовые операции. Украина боится, что это может усилить Москву без гарантий реальной деэскалации.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Санкции, введенные США и Европейским Союзом, нанесли существенный удар по российской экономике, ограничив доступ к международным финансовым рынкам, технологиям и экспорту нефти.

Однако администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения этих ограничений в случае достижения договоренностей по частичному прекращению огня. По мнению американских советников, ослабление санкций могло бы стать рычагом влияния для стимулирования Кремля к переговорам о долгом мирном урегулировании.

Одной из потенциальных мер, рассматриваемых в Белом доме, является пересмотр ограничений на экспорт российской нефти и корректировка механизма предельной цены. Также возможны шаги по ослаблению санкций против отдельных финансовых учреждений, чтобы облегчить торговые операции и платежи.

По данным Bloomberg, одним из ключевых элементов переговоров является экономическое соглашение между США и Украиной о природных ресурсах. Считается, что это соглашение связано с обязательствами Украины по прекращению огня. Президент Трамп уже заявил, что ожидает подписания этого соглашения после встречи с Зеленским.

Однако смягчение санкций, даже при заключении временного перемирия, может вызвать неоднозначную реакцию. В Европе есть опасения, что такой шаг лишь укрепит экономические позиции России, позволяя ей продолжать войну с новыми финансовыми ресурсами. В то же время некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, выступают за более гибкий подход к санкционной политике, аргументируя это необходимостью сохранения экономической стабильности в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать возможность прекращения огня, если Россия прекратит авиаудары и военно-морские операции. Также обмен пленными рассматривается как необходимый шаг к построению доверия между сторонами.

Однако украинское руководство обеспокоено возможностью ослабления санкций без реальных гарантий со стороны России относительно прекращения агрессии. Гарантии безопасности остаются ключевым вопросом, и на этом фоне активизировались обсуждения среди европейских лидеров относительно того, как обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе. Украина настаивает, что любое ослабление санкций должно быть тесно связано с конкретными шагами Москвы по поводу деэскалации.

Россия официально не участвует в переговорах в Саудовской Аравии. В то же время в Кремле дают понять, что готовы обсуждать временное перемирие только при достижении прогресса в мирном урегулировании, что предполагает определенные уступки со стороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм анонсировал, что уже с понедельника, 10 марта, подаст новый законопроект по санкциям против государства-агрессора России. Он будет касаться новых ограничений по банковскому сектору и энергетике РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!