Сотни вагонов и авто, самолеты на запчасти: Украина готовит масштабное изъятие российского имущества

В Украине планируют принудительно изъять российское движимое имущество. В первую очередь речь идет о различных транспортных средствах – вагонах, автомобилях, цистернах и т.д. Кроме того, в списке оказались семь нерабочих российских самолетов МиГ-25 – они пойдут на запчасти.

Соответствующей проект указа президента утвердил Кабинет министров на заседании 6 октября. В документе предлагается изъять:

около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др.;

более 300 грузовых и легковых автомобилей;

автоцистерны;

нефтеналивной танкер;

строительную технику;

авиационные двигатели;

7 МиГ-25 из России в нерабочем состоянии (на запчасти).

Как объяснила министр экономики Юлия Свириденко, список был составлен после верификации российских активов в Украине. При этом власти "перестраховались" на случай подачи Россией международных судебных исков.

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"Особое внимание мы уделили доказательной базе – Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы", – сказала Свириденко. Она также заверила, что все изъятое российское имущество будет работать на благо Украины.

Следующим шагом после утверждения Кабмином проекта указа должно стать решение СНБО. А в течение шести месяцев после отмены военного положения указ должна будет утвердить Верховная Рада Украины, приняв соответствующий закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония собирается первой страной ЕС, которая узаконит конфискацию российский активов для финансирования восстановления Украины. В правительстве страны уже готовы одобрить соответствующий законопроект и отправить его на утверждение парламента.

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