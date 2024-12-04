Транзит российского газа через Украину скоро остановится: в Минэнерго озвучили дату

Транзит российского газа через Украину, вероятно, прекратится с 1 января 2025 г., что подтверждает изменения в энергетическом ландшафте Европы. Украина и страны ЕС активно адаптируются к новым условиям, уменьшая зависимость от российских энергоресурсов.

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Об этом рассказал заместитель главы Министерства энергетики Роман Андарак. "То, что еще несколько лет назад казалось невозможным, становится реальностью. Транзит газа из России больше не будет определяющим элементом поставок для Европы и Украины", – отметил Андарак, выступая на тематическом мероприятии DiXi Group.

По его словам, Украина постепенно адаптируется к новым условиям: оператор ГТС активно работает над развитием альтернативных маршрутов по поставкам газа из других источников. Европейские страны также не ждут, когда контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" подойдет к концу. Они активно диверсифицируют свои источники энергоресурсов, снижая зависимость от российского газа.

История контракта и финансовые поступления

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом", подписанный в 2019 году, предусматривал принцип "качай или плати". По этому механизму российская сторона должна была оплачивать фиксированные объемы транзита газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

В первый год действия контракта через украинскую ГТС было прокачано 55,89 млрд кубометров газа, что принесло Украине около 2,1 млрд долларов. Однако уже в 2022 году из-за полномасштабной агрессии РФ объемы упали до 20,46 млрд кубометров. В 2023 году транзит снизился до 14,65 млрд кубометров, а оплата составила более 800 млн долларов.

Последний транш за декабрьский транзит "Газпрома" должен был составить около 70 млн долларов. Таким образом, контракт завершится 31 декабря 2024 года, и ни одна из сторон не проявила инициативы для его продления.

Украина не намерена продлевать контракт с "Газпромом". Альтернативные предложения, такие как хранение газа в украинских подземных хранилищах, пока не нашли поддержки среди заинтересованных сторон.

Европейские страны уже сейчас демонстрируют стремление к энергетической независимости. Словакия заключила контракт с Азербайджаном, Австрия перестала получать газ через Украину, а ключевые компании, такие как BP, Shell и ExxonMobil, подписывают соглашения с европейскими государствами по поставкам газа из других регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пока в Европе цены на газ могут упасть вдвое, Украина наращивает свою добычу, чтобы стабильно пройти отопительный сезон. Это снижает зависимость от мировых рынков и открывает перспективы развития Украины как газового хаба Восточной Европы.

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