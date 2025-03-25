Соглашение об ископаемых уже почти готово: посол Украины в США раскрыла детали

Команды из Офиса президента Украины и Белого дома сосредоточены на скором завершении работы над соглашением по украинским ископаемым. Кроме того, Киев готов сотрудничать с администрацией США и в ряде других направлений – в частности, энергетическом, оборонном и в сельском хозяйстве.

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Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила Bloomberg. Другие источники журналистов среди украинских чиновников подтвердили, что представители украинской стороны остаются готовыми завершить соглашение, но подчеркнули, что из-за позиции США это пока не удалось сделать.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что соглашение может быть завершено, внимание его администрации переключилось на посредничество в прекращении огня на объекты энергетической инфраструктуры и потенциальную передачу украинских атомных электростанций в американскую собственность. На прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что Америка готова взять на себя управление украинскими атомными электростанциями, если это поможет завершить войну.

"Конечно, нам бы очень хотелось больше сотрудничать с США, европейскими партнерами и остальными. Мы можем многое сделать с американскими компаниями", – сказала Оксана Маркарова.

По ее словам, многие направления имеют потенциал для сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной. Посол отнесла к ним энергетику, сельскохозяйственное производство, инфраструктуру и оборонную отрасль.

АЭС в обмен на мир: новый план Трампа

Ранее на встрече в Белом доме с членами Кабмина Дональд Трамп признал, что стороны договорились о соглашении, касающемся украинских редкоземельных металлов. Конечный вариант может быть подписан в скором времени, а сейчас продолжаются переговоры по территориальному вопросу и украинским АЭС.

"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт", – сказал он, не вдаваясь в детали.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом "расширил свои экономические требования к Киеву" по крайней мере в отношении одной атомной станции – временно оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС). Отмечается, что Трамп может попытаться использовать ЗАЭС непосредственно в процессе добычи редкоземельных минералов в Украине. Также источники журналистов утверждают, что Украина намерена вернуть контроль над Энергодаром, где проживает персонал ЗАЭС, который Россия фактически взяла в заложники.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что США не получат в собственность ни ЗАЭС, ни другие атомные электростанции Украины. Все АЭС в стране не являются частной собственностью, поэтому речь идет только об инвестициях в восстановление, а не о владении.

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