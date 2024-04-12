Смогут ли АЭС в Украине заменить уничтоженные ТЭС: украинцы не останутся без света, но есть важный нюанс

Масштабные разрушения украинских ТЭС из-за последних обстрелов Россией уже привели к резкому уменьшению генерации электроэнергии в стране – повреждения получила практически каждая тепловая станция. Даже в зимний период покрыть потребности украинцев в токе способны атомные станции (АЭС), при одном условии – отсутствии новых разрушений на распределительных сетях. Но это не исключает возможных проблем с электроснабжением в пиковые часы, ведь АЭС не могут быстро менять мощность и подстраиваться под текущее потребление, эту функцию выполняют в основном именно ТЭС и ГЭС.

Как сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" в ответ на запрос OBOZ.UA, на данный момент подконтрольные Украине реакторы АЭС способны продуцировать 7,8 МВт электроэнергии. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть потребление тока в Украине.

"Именно так мы работали в холодное время года в прошлом сезоне. Если враг не будет разрушать подстанции и распределительные сети, будем работать и следующей зимой", – рассказали в "Энергоатоме".

Дело в том, что все произведенное в Украине электричество, в т. ч. и от АЭС, поступает в объединенную энергосистему и распределяется между потребителями по всей стране. Именно поэтому при наличии рабочей распределительной инфраструктуры (магистральные и локальные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и т. д.) географическое расположение производителя тока не имеет значения.

В то же время существует важный нюанс в использовании исключительной атомной энергетики. АЭС работают в базовом, то есть равномерном графике нагрузки и не способны быстро менять мощность генерации. А, как неоднократно объясняли в "Укрэнерго", энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс, то есть производство электроэнергии равно ее потреблению.

В течение каждых суток в потреблении наблюдаются скачки: ночью оно падает, а утром и вечером, наоборот, возникает повышенный спрос. Такие утренние и вечерние часы называют "пиковыми", т. к. потребление тока растет и снижается стремительно. И именно в эти моменты генерация должна быстро адаптироваться – резко повышать, а затем снижать мощность, чего не в состоянии делать одни только АЭС.

Для выполнения этой задачи в Украине традиционно использовались ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, которые и пострадали сильнее всего от последних российских атак. "На сегодняшний день у нас такие обстоятельства, что почти каждая ТЭС повреждена", – констатировал в комментарии OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По сути, это означает, что даже при отсутствии тотального дефицита электроэнергии проблемы в пиковые часы все же не исключены.

Чтобы облегчить задачу энергетикам, украинцев регулярно призывают экономно потреблять ток с 7 до 11 утра и вечера. Снижение потребления в эти часы уменьшает потребности в быстром балансировании энергосистемы, а значит, уменьшаются и риски отключений света.

Напомним, после удара РФ по Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Ведь еще 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. А 22 марта 2024 года полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что разбитая Трипольская ТЭС давала свет 3 миллионам украинцев. Станция подлежит восстановлению, однако в "Центрэнерго" считают, что ремонт без предоставления Украине систем ПВО – это "бесполезное дело".

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