Ситуация сложная, украинцев просят экономить свет: где отключают электроэнергию 12 апреля

Украинскую энергосистему продолжают восстанавливать после серии массированных атак со стороны России. Сохраняется тяжелая обстановка в Харьковской области, где для потребителей введены графики отключений света. Также применяются ограничения потребления для промышленности на Криворожье.

Энергетики "Укрэнерго" на этом фоне просят украинцев экономно пользоваться электроэнергией. Особенно это касается пиковых часов потребления вечером, когда прекращается генерация на солнечных электростанциях.

"Энергосистема может безопасно работать, только если в ней выдерживается баланс: потребление электроэнергии = производство электроэнергии. Сейчас на чаше производства значительно меньше электроэнергии, чем было еще до атаки (имеется ввиду атака 11 апреля. – Ред.). И для того, чтобы сохранить равновесие на наших энергетических весах, нужно разгрузить чашу потребления. Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19:00 до 22:00. Пожалуйста, не включайте в этот период мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно", – сообщили в "Укрэнерго".

Харьковщина: ситуация остается сложной

Энергетики предупредили жителей области: риск незапланированных отключений все еще есть. "После вражеских обстрелов ситуация с энергоснабжением в Харькове и Харьковской области остается сложной", – заявили в "Харьковоблэнерго".

"Сейчас анализируем последствия вражеской атаки и при необходимости вводим сетевые ограничения, исходя из текущей ситуации в энергосистеме. Еще раз обращаемся к вам с просьбой набраться выдержки и с пониманием отнестись к возможным незапланированным отключениям и тем неудобствам, которые в этой связи могут возникать", – объяснили энергетики.

Киевская область: разбита Трипольская ТЭС

На Трипольской ТЭС в Украинке несколько дней будет продолжаться тушение пожара и разбор завалов, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона. Избежать отключений света в Киевской области удалось благодаря тому, что энергетики применили различные схемы подключений и переподключения потребителей.

"Трудно сказать точно (когда будут известны последствия, – Ред.), поскольку еще продолжается разбор завалов, ликвидация пожара. И это продлится, к сожалению, несколько дней, так как разрушения были действительно значительными. И я думаю, что через несколько дней мы уже будем иметь более ясную картину того, можно ли будет восстановить какое-то оборудование или восстановить станцию хотя бы частно. Или уже будем искать другие источники, то есть полагаться на другие объекты генерации", – сказала Гринчук.

Будет ли новый блекаут и когда ждать плановых отключений

Весной 2024 года Россия перешла к новой фазе энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). "На сегодняшний день у нас такие обстоятельства, что почти каждая ТЭС повреждена", – рассказал OBOZ.UA директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, после уничтожения россиянами Трипольской ТЕС ситуация стала еще сложнее, но принципиальных изменений не произошло. Как добавил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, ситуацию с энергоснабжением Украины нужно рассматривать не по отдельным регионам, а комплексно.

По мнению Плачкова, избежать масштабных плановых отключений света летом вряд ли удастся. "Не исключено, что будут сокращения поставок электроэнергии и графики отключений в летний период. Мы уже компенсируем электроэнергию за счет импорта", – рассказал он.

Омельченко дает несколько другие прогнозы. "При нынешней ситуации тотальный блекаут стране не грозит, массовых отключений по всей Украине тоже не будет", – подчеркивает эксперт. Однако такие его расчеты относятся только к текущей ситуации, а в случае повторных обстрелов возникнет "совершенно новая обстановка", сказал эксперт.

Гринчук также считает, что графики отключения света могут ввести в случае новых обстрелов. "Возможные графики отключений будут зависеть от того, насколько враг продолжит атаки, насколько у нас будет расти потребление, насколько быстро мы сможем восстанавливать, ремонтировать хотя бы оборудование, которое не так сильно пострадало, и снова вводить его в работу", - добавила Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, пока что в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за 1 кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего из-за необходимости проведения ремонтов энергообъектов, поврежденных россиянами.

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