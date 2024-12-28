Словакия угрожаю прекратить поставки электроэнергии в Украину: к чему это может привести

Если, как пригрозил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, импорт электроэнергии в Украину прекратится из одной страны, это не повлияет на общую ситуацию в энергосистеме. Объемы, поставляемые Словакией, могут компенсироваться другими странами.

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"На мой взгляд, серьезных угроз обещание Фицо прервать электроснабжение в Украину реально не несет. Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение и максимум, что может произойти, это Словакия потеряет деньги дополнительно к тем, которые она уже точно потеряет от прекращения транзита газа", – сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК.

Источники издания в отрасли подтвердили, что негативных последствий из-за прекращения поставок э/э из Словакии для Украины не будет. "Сейчас Украина может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из ЕС через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три других страны", - сказал собеседник.

Ранее Фицо пригрозил отключить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транспортировку российского газа в Центральную Европу. Он заявил, что страна будет "оценивать ситуацию" после 1 января 2025 года. "После 1 января мы оценим ситуацию и возможные ответные меры против Украины. При необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая срочно нужна Украине во время отключений сети", – заявил Фицо.

Он обосновал угрозу, указав на то, как прекращение транспортировки российского газа повлияет на экономику Европы. По словам Фицо, ЕС столкнется с дополнительными затратами на энергоносители в размере 120 миллиардов евро в течение следующих двух лет.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией по транзиту газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет продолжать ее, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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