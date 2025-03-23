Следует быть готовыми к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой в ближайшие дни

В украинских обменниках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. По ожиданиям, на следующей неделе (24-30 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 22 марта обменные пункты покупали доллар по среднему курсу 41,19 грн, а продавали по 41,6 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находится в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-42 грн.

Вечером же 22 марта они покупали доллар в среднем по 41,25 грн. А продавали по 41,85 грн.

"На данный момент нет сигналов для кардинальных изменений на валютном рынке: доллар будет удерживать позиции, зафиксированные еще в начале марта, без намека на резкие скачки. Другими словами, нас ждет еще одна неделя стабильности", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом, валютный рынок демонстрирует стабильность. Достичь этого, по его словам, удалось за счет:

четкой политики Национального банка;

общих тенденций на мировых рынках;

активной продажи валюты аграриями в преддверии посевной.

"Также свою роль играют мартовские монетарные мероприятия. Повышение учетной ставки до 15,5% усиливает позицию гривны и сдерживает потребительские цены", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2025 года официальный курс доллара в Украине может вырасти до 46 грн. Причиной такой прогнозируемой девальвации нацвалюты эксперты называют произошедшее в 2024 году ухудшение платежного баланса.

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